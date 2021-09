09/09/2021 20:29 La mecánica del caracol Ciencia y Tecnología Por qué nunca evolucionamos para hacer ejercicio y llegan las tecnologías cuánticas Juan Ignacio Pérez Iglesias reseña el libro "Ejercicio", del biólogo evolutivo Daniel Lieberman, en el que destierra mitos sobre la actividad física para estar en forma. Enrique Solano, profesor Ikerbasque en UPV-EHU, presenta la actividad de Quanvia, spin off dedicada a las tecnologías cuánticas. Escuchar la página Escuchar la página

A menudo, cuando se habla de la evolución de nuestra especie, se señala que somos los homínidos mejor dotados para correr. Tenemos pelvis, glúteos, músculos en las piernas y pies apropiados para marchar y correr. ¿Eso significa que el ser humano ha evolucionado para hacer ejercicio? El biólogo evolutivo Daniel Lieberman cree que no, y razona ampliamente esta idea en su libro Ejercicio, en el que también destierra falsos mitos sobre la actividad física que desplegamos para mejorar la condición física. . El ejercicio es saludable, contribuye a prevenir enfermedades, de eso no cabe ninguna duda, pero cuesta ponerse a ello. Un libro interesante que nos recomendó Juan Ignacio Pérez Iglesias que hoy nos acompaña para hablar de mitos como el salvaje atlético o la necesidad de dormir 8 horas al día. Nos contará que significa sentarse de forma activa y la importancia que tenía la inactividad cuando no teníamos tanta comida a mano.

Además Enrique Solano, profesor Ikerbasque en UPV-EHU, presenta la actividad que desarrolla una spin off de la universidad pública vasca. Se llama Quanvia y se dedica a las tecnologías cuánticas. Su objetivo es promover que la investigación que se realiza en el ámbito académico se materialice en productos con aplicaciones en biomedicina, en finanzas o en logística.