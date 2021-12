16/12/2021 12:21 La mecánica del caracol Ciencia Expectación ante el lanzamiento del telescopio James Webb y Proteinmat: biotintas para medicina regenerativa Se retrasa al 24 de diciembre el lanzamiento del telescopio espacial de NASA, ESA y CSA que permitirá explorar cada fase de la historia del universo. Planeta Aranzadi: la 1ª nutria en el Bajo Urumea en 75 años. Proteinmat desarrolla biotintas para impresoras 3D con aplicación en ingeniería tisular. Escuchar la página Escuchar la página

El lanzamiento del telescopio espacial James Webb se ha retrasado dos días, del martes 22 de diciembre a no antes de 24. Este telescopio es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial europea. la NASA y la Agencia Espacial canadiense que acumula en total ya un retraso de cinco años, pero dada la complejidad tecnológica y las perspectivas que abre a la investigación del espacio, unos pocos días más ya no importan, como explicaban hoy desde la Agencia Espacial Europea, hay que resolver cualquier anomalía al 100 por cien en cualquier lanzamiento.. y más en este que no es rutinario. Nada más lejos de la rutina que mandar al espacio un telescopio capaz de explorar cada fase de la historia del universo y que multiplica por cien la capacidad de observación del telescopio Hubble. Y en el que además se lleva trabajando más de dos décadas.

En los últimos años son varias las ocasiones en las que hemos charlado con Jon Garín, herpetólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, sobre la recuperación o creación de estanques y charcas para proteger la biodiversidad de estas zonas húmedas, esenciales para las poblaciones de anfibios, en declive en nuestro entorno, pero tambien para otros animales. Una de estas charcas, en el límite entre el Parque Natural de Aiako Harria y el Urumea, se ha convertido en la zona de pesca de una nutria, la primera nutria que se ve en en Bajo Urumea en muchos años.

Los Premios Manuel Laborde Werlinden son una iniciativa del Programa Entreprenari, gestionado por el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU y BIC Gipuzkoa que facilita la creación de nuevas empresas innovadoras. Este año, en la categoría de nueva iniciativa innovadora, ha sido premiada la empresa Proteinmat, empresa creada este pasado mes de julio a partir del trabajo de investigación que realizan en en el grupo Biomat, ubicado en el campus de Gipuzkoa de la UPV y que agrupa a profesionales de difentes de diferentes disciplinas. El ámbito de trabajo de Proteinmat es el desarrollo, la producción y comercialización de bio-tintas para impresoras 3D utilizadas en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Pedro Guerrero y Koro de la Kaba son investigadores del grupo BIOMAT y con ellos conocemos los procesos de desarrollo de estas biotintas y otras líneas de investigación de su grupo, basadas en el reaprovechamiento de materiales de desecho de la industria agroalimentaria.