La mecánica del caracol Ciencia Lágrimas para detectar parkinson, radioterapia en metástasis cerebral y nanohidrogeles inteligentes Publicado: 11/04/2022 20:35 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2022 20:35 (UTC+2) Un estudio liderado por UPV-EHU analiza la presencia de biomarcadores en lágrimas para diagnosticar parkinson. El CNIO encuentra un biomarcador en sangre que señala qué pacientes con metástasis cerebral son resistentes a la radioterapia. Nace el Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Muestras en un laboratorio 54:46 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Nuestra primera parada es para conocer el trabajo del Grupo de Oftalmo-Biología Experimental de la Facultad de Ciencia y Tecnologíadirigido de la UPV-EHU lleva 26 años realizando investigación y estudios translacionales en temas muy diversos relacionados con la oftalmología. Su directora, la Dra. Elena Vecino, catedrática de Biología Celular nos acompaña hoy para hablar de este estudio piloto sobre potenciales biomarcadores de diagnóstico del párkinson en las lágrimas.



La radioterapia es uno de los tratamientos más empleados para tratar a los pacientes con tumores que desarrollan metástasis en el cerebro. Sin embargo hay personas que no pueden beneficiarse de ella al presentar resistencia a la radioterapia. Investigadores del CNIO han indentificado un biomarcador relacionado con este mecanismo, identificable en un análisis de sangre, y tambiénn un fármaco que podría revertir esa resistencia al tratamiento. Manuel Valiente es el responsable del grupo de metástasis cerebral del CNIO, responsable de este trabajo, cuyos resultados ya se están probando en un ensayo clínico.



La start up i+MED nació como un proyecto empresarial en 2013 en el vivero de empresas de la UPV-EHU con el objetivo de impulsar la investigación en nanohidrogeles. Un año más tarde se constituyó como cooperativa de científicos, implantando un modelo empresarial que ciertamente no es habitual en las empresas de del ámbito biosanitario. Hoy la cooperativa alavesa ha presentado un proyecto de inversión a tres años dotado con 20 millones de euros que contempla la creación en el parque tecnológico de Alava del Instituto Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes (IIBNI). Lo que plantea es una potente innovación en medicina personalizada mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial integrados directamente en nanohidrogeles. Manu Muñoz es uno de los fundadores de I+med.