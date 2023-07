La mecánica del caracol Ciencia La importancia de la restauración de la naturaleza. Curso UIK: No hay suelo B. El arte de la estadística (II) Publicado: 13/07/2023 12:39 (UTC+2) Última actualización: 13/07/2023 12:39 (UTC+2) La ley europea de restauración de la naturaleza sigue su trámite y la ecóloga de UPV-EHU Ibone Ametzaga expone razones para apoyarla. No ha suelo B, un curso de verano para fomentar la investigación y la educación ambiental. ¿Existe en matemáticas la "sabiduría de la multitud"? Escuchar la página Escuchar la página

El pleno de la Eurocámara ha rechazado el veto del Partido Popular Europeo a la ley de la restauración de la naturaleza. Por solo doce votos, 324 frente a 312, los eurodiputados han rechazado que se devuelva el proyecto a la Comisión, poniendo fin a su trámite parlamentario.La propuesta quiere promover la recuperación de los hábitats europeos, el 80% de los cuales se encuentran en mal estado. Para lograrlo, fija objetivos y obligaciones específicos jurídicamente vinculantes. El texto ha contado con el respaldo de socialistas, liberales, verdes, izquierda y de algunos eurodiputados 'populares' que apoyaban la norma.

Más de 6000 científicos de 30 países han mostrado su apoyo al Pacto verde, la hoja de ruta que desde 2020 impulsa Bruselas para descarbonizar las economías y mitigar los impactos de la crisis climática, y que incluye esta ley de restauración de la naturaleza. Frente a quienes se oponen a estas nuevas regulaciones, señalan que la evidencia científica avala la necesidad urgente de restaurar los ecosistemas para, entre otras cosas, garantizar la seguridad alimentaria en Europa.Una de las firmantes de la carta es Ibone Ametzaga, profesora del Área de Ecología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y coordinadora general de la Cátedra Unesco sobre desarrollo sostenible y educación ambiental de la UPV-EHU. Ella pone voz a los argumentos que se plantean para actuar desde la evidencia científica en favor de la restauración de los ecosistemas

El apoyo de la comunidad científica al Pacto verde definido por la Unión Europea es una acción inédita en el marco de la política comunitaria, muestras de la preocupación que existe por garantizar la salud de los ecosistemas. En este sentido es muy apropiado presentar el curso de verano de la UPV-EHU titulado: No hay suelo B: Reforcemos la investigación y apostemos por la educación ambiental. El título del curso es muy elocuente: no tenemos alternativa, hay que proteger el suelo que habitamos, es necesario investigar más para mejorar su estado y adaptarnos al cambio climático y hay que fomentar la educación ambiental para que la ciudadanía sea consciente del reto al que nos enfrentamos. María Teresa Gómez Sagasti, profesora adjunta en el área de Fisiología Vegetal dirige El curso, que se va a desarrollar en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, los días 27 y 28 de julio. Cabe la opción también de seguir las ponencias vía on line.

Hemos preparado, además, la última sección de la temporada del matemático Raúl Ibáñez, que nos plantea la importancia de la estadística para alcanzar conclusiones en problemas muy diversos. Hoy nos trae un ejemplo de lo que se podría llamar la sabiduría de la multitud, extraído del libro El arte de la estadística, cómo aprender de los datos, del matemático británico David Spiegelhalter, editado en castellano por la editorial Capitán Swing. Llega el momento de refrescar lo que sobemos sobre la media, la mediana y la moda.