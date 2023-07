La mecánica del caracol Ciencia ¿Podría colapsar nuestra civilización por el cambio climático? La prevención de las ITS en tiempos de Tinder Publicado: 14/07/2023 23:24 (UTC+2) Última actualización: 14/07/2023 23:24 (UTC+2) Josep Peñuelas, del CREAF, reflexiona sobre la necesidad de reconocer los riesgos más elevados ligados al cambio climático, habida cuenta de que en el pasado ya hubo sociedades, como en la isla de Pascua, que colapsaron. No hagas match con las ITS, una campaña de prevención centrada en los jóvenes. Escuchar la página Escuchar la página

En las revista científicas, además de publicar resultados de investigaciones científicas, encontramos también artículo denominados de perspectiva, que ofrecen un análisis del tema que se aborda desde la experiencia de los autores. Un artículo de este tipo, publicado en la revista National Science Review, mantiene que es necesario reconocer la posibilidad de que los ecosistemas y las sociedades colapsen debido al cambio climático. Sus autores son Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el CREAF - Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, con quien charlamos en la primera parte del programa, y Sandra Nogué, investigadora de la UAB en el CREAF.

Imágenes que recuerdan a las aplicaciones para ligar y un lema contundente, No hagas match con las ITS, forman parte de la campaña puesta en marcha este verano por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco para advertir de los peligros de contraer infecciones sexuales si no se utiliza preservativo. Una campaña dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años. 7 de cada 10 infecciones de transmisión sexual se detectan en jóvenes y en los últimos 5 años se han multiplicado por 3, por ejemplo, los casos de gonorrea. Josefina López de Munain, especialista del servicio de enfermedades infecciosas del hospital de Basurto y la socióloga Arantxa Arrillaga, responsable del Plan del SIDA e ITS del departamento de salud, explican la necesidad de actuar n materia de prevención para cortar estas cadenas de infecciones.