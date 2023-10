La mecánica del caracol Historia y Ciencia Crimenes de guerra en la historia. Identifican neuronas que causan mareo. Sismorresistencia en la prehistoria Publicado: 30/10/2023 23:52 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2023 23:52 (UTC+1) El Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango, analizará del 2 al 3 de noviembre los crímenes de guerra a través de la historia. Investigadores de la UAB identifican neuronas implicadas en los efectos del mareo por movimiento. Los íberos construían murallas sismorresistentes Escuchar la página Escuchar la página

El 31 de marzo de 1937 la aviación italiana, aliada del ejército sublevado franquista, bombardeó la villa de Durango matando a 336 personas y destruyendo buena parte de la localidad. Un ensayo de lo que sería el 26 de abril el bombardeo de Gernika. Una fotografía aérea de Durango durante el bombardeo anuncia el XXI Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango, que este año analiza los crímenes de guerra a través de la historia. Un tema de máxima actualidad que será analizado los días 2 y 3 de noviembre por especialistas que transitarán por el tiempo a través de episodios violentos, desde las cruzadas hasta la guerra en la antigua Yugoslavia. Iñaki Bazán, director del Centro de Historia del Crimen de Durango, avanza el programa de actividades.



El mareo por movimiento, o cinetosis, se produce cuando el cerebro recibe señales que no coinciden. A bordo de un coche, si la vista se enfoca en algo fijo, como un libro, parece que no te mueves, pero el oido interno sí percibe el movimiento. Investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Washington han identificado un grupo de neuronas en el sistema vestibular que transmiten las señales que provocan mareo. Albert Quintana, del Grupo de investigación en Neuropatología mitocondrial de la UAB, detalla una investigación que puede ser la base de un nuevo tratamiento para el mareo que no provoque somnolencia.



Además, con el geólogo Antonio Aretxabala nos acercaremos a un descubrimiento que han hecho los arqueólogos que trabajan en el yacimiento íbero de la Alcudia, el lugar en el que se encontró la dama de Elche. Pues hace 2.500 los habitates de este poblado construyeron una muralla con características sismorresistentes y elevaron sus viviendas para prevenir daños por inundaciones.