29/07/2021 16:11 La Terraza del Mar Música Cine de verano con "La tentación", ambientada en el verano de 1969, la visita de Paco Clavel, folk estival J.M. | EITB MEDIA

Fotograma de "La tentación (A walk on the moon)", con Diane Lane y Viggo Mortensen. 54:36 min

#63: volvemos a disfrutar del cine de verano, ya que Félix Linares nos habla de "La tentación" (A walk on the moon), con unos jovencísimos Diane Lane y Viggo Mortensen,un drama romántico ambientado en el verano de 1969 con visita a Woodstock incluida, el popular artista del circuito madrileño Paco Clavel nos visita con su canción "Adán y Eva (el bañador)", el folk y el soul nos muestran sus canciones dedicadas a la época estival, gracias a Roy Ayers, Gladys Knight & The Pips, Donovan, Judy Collins, Fairport Convention y Joni Mitchell, y DJ Makala nos recomienda neocumbia y una revisión de "Hercules" de Aaron Neville con Ghetto Priest a ritmo de reggae.