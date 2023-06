La Terraza Kultura/Cómic "Fundé Autsaider Cómics para no volverme un anacoreta" Publicado: 12/06/2023 14:56 (UTC+2) Última actualización: 12/06/2023 14:56 (UTC+2) El fundador de Autsaider Cómics, "Ata" Lassalle, hace balance en el décimo aniversario de la editorial Escuchar la página Escuchar la página

En La Terraza recibimos a Juan "Ata" Lassalle, uno de los autores más conocidos de la popular revista TMEO que hace diez años se fue a vivir a Mallorca y allí fundó la editorial Autsaider Cómics. En esta década Autsaider se ha convertido en referencia del cómic independiente en todo el Estado, con la publicación de títulos como "Melody, diario de una stripper", de Sylvie Rancourt, "Esto no está bien", de Irene Márquez, "El Maestro", de Furillo o la más reciente "Ronson", de César Sebastián. Aunque Autsaider publica obras que no tienen cabida en otras editoriales, su material es de una calidad muy elevada y, de hecho, en 2021 la novela gráfica de Magius "Primavera para Madrid" se llevó el Premio Nacional del Cómic. Además de cómics, Autsaider edita también ensayos como "AAA", de Eduardo Bravo ó "Mear sangre", del ex-boxeador Dum Dum Pacheco. Este año 2023 Autsaider Cómics celebra su décimo aniversario con buena salud y un interesante catálogo, y eso a pesar de que su fundador, "Ata" Lassalle, reconoce que puso en marcha el invento para seguir en contacto con la gente que conocía y para no convertirse en un anacoreta en el interior de Mallorca.