La Terraza MÚSICA Y ESPECTÁCULOS Cruz de Navajas, el show: "Cada canción que hacemos es como un pequeño gran musical en sí mismo" Publicado: 18/07/2023 14:08 (UTC+2) Última actualización: 18/07/2023 14:39 (UTC+2) Gonzalo Pérez Pastor es el creador de 'Cruz de Navajas, el último Mecano', de gira este verano, con paradas en Vitoria-Gasteiz (Teatro Principal Antzokia, del 26 al 30 de julio) y en Bilbao (Teatro Campos Elíseos Antzokia, del 1 al 17 de septiembre).

Desaparecido de la escena, aunque no del recuerdo, el mítico grupo Mecano ha inspirado un espectáclo que "revolucionará el género musical", tal y como afirman quienes lo han puesto en marcha. Curiosamente, muchos de los artistas que protagonizan este show no habían nacido cuando esta icónica banda dejó de tocar. De igual modo, el público más joven que acude a sus representaciones, descubre por primera vez temas como 'Hoy no me puedo levantar', 'Mujer contra mujer' y otros tantos de hasta 30 que suenan a lo largo de casi 3 horas de espectáculo.

En La Terraza conversamos con Gonzalo Pérez Pastor, músico, dramaturgo, productor y creador de 'Cruz de Navajas, el último Mecano'. Resalta que "una de las cosas que más sorprende es que está todo en absoluto directo", tanto las voces de los y las cantantes, como la propia música que se interpreta. No se trata de un tributo a Mecano, sino del "mayor reconocimiento al grupo español más grande de nuestro patrimonio", sentencia uno de los mensajes promocionales del montaje. Pérez señala que "hemos cuidado muchísimo la parte tecnológica y técnica. Es una barbaridad cómo suena 'Cruz de Navajas'. Y todo ello, en una fórmula no explorada hasta la fecha. "Es un formato nuevo, hecho para que la gente se lo pase muy bien". El hecho es que las decenas de miles de personas que ya han podido presenciar el show, terminan bailando al ritmo de las canciones, ahora adaptadas, del grupo que liderara Ana Torroja junto con los hermanos Cano, Nacho y José María.