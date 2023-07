La Terraza Naturaleza y aventura "Todo el que entra aquí se pierde, pero hay dos personas dentro para ayudar a quien no pueda salir" Publicado: 21/07/2023 13:17 (UTC+2) Última actualización: 21/07/2023 13:17 (UTC+2) Emilio Perez, operario de montes, es el creador de este laberinto de 5 km, situado en Villapresente, Cantabria. “Fui madurando la idea de hacer un laberinto, durante años, igual 20”. Ya es una realidad que podemos visitar para perdernos, sin miedo, entre cipreses Escuchar la página Escuchar la página

¿Quién no ha pasado miedo viendo el laberinto de 'El resplandor'? Pues muy cerca de aquí hay uno muy similar, en el que nos podemos perder, sin pasar ningún miedo. En Cantabria se encuentra el Laberinto de Villapresente, que con sus 5 km de cipreses es el más grande de España y fue creado por un operario de montes: Emilio Pérez.

"Llegó la crisis y me pilló con 2000 árboles de 1,60 de altura y no sabía qué hacer con ellos", nos cuenta, "fui madurando la idea de hacer un laberinto, durante años, igual 20 años". Se tomó su tiempo para dar forma a la idea, "el diseño lo fui haciendo en un cuaderno de matemáticas de los críos, cada cuadrado era un metro cuadrado, y así lo fui diseñando".

Ahora ya es una realidad que Emilio cuida con mucho mimo, "en verano, en agosto, es cuando más bonito está". Nadie se ha quedado sin poder salir, "todo el que entra aquí se pierde, pero hay dos personas dentro para ayudar a quien no pueda salir", aunque hay un señor, que se tomó su tiempo y tiene en record de permanencia, "me dijo que no quería ayuda, al rato de entrar salió para comer, volvió a entrar, y tardó 7 horas en salir".