13/06/2021 11:02 mas que palabras Días De Radio La otra cara de la gestación subrogada o por sustitución Tras el programa del pasado 23 de mayo, esta mañana hemos cumplido nuestra promesa de tratar este espinoso tema desde la óptica de quienes se muestran radicalmente en contra de este espinoso asunto

La maternidad y la paternidad: ¿deseo o derecho? 38:34 min

Nuria González, abogada, acaba de publicar sus segundo libro, "Vientres De Alquiler. La Mala Gente". Alicia Miyares es portavoz de "No Somos Vasijas" y la socióloga Ainara Canto es la responsable de la Consultoría e Investigación Social de EDE Fundazioa. Han dejado claro que los deseos no pueden prevalecer sobre los derechos y que se están creando debates bastante tramposos sobre esta práctica que debe ser prohibida totalmente para no dejar atajos de cara a su normalización.Se trata, según éllas, de la total cosificación de la mujer y de una práctica que ha hecho regresar la esclavitud a las mujeres de algunos países. Resulta complicado remodelar la ley para permitir gestaciones de esta naturaleza de forma altruista, aunque observan movimientos políticos y sociales, personificados en "lobbys" económicos, que van a blanquear este oscuro asunto por intereses propios. La acusación de estigmatización a la que se les somete a estas familias, piensan que es más un chantaje emocional que una realidad.