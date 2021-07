04/07/2021 10:32 mas que palabras Entrevista La Mala Rodriguez: A muchos hombres no les gusta que les mande una mujer Roberto Moso Empoderada, poderosa, divertida, mordad. Hablar con "La Mala Rodriguez" es pasar un rato inolvidable. Politica, música, feminismo, negocio...habla de todo sin filtro. Escuchar la página Escuchar la página

Recuerdo muy bien la primera vez que escuché el nombre de La Mala Rodríguez. Estaba yo entonces dirigiendo un programa en las mañanas de ETB2 llamado "El Periscopio" y alguien me dijo que actuaba esa tarde en Bilbao una Rapera andaluza llamada "la Mala Rodríguez". Eso tiene buena pinta, me dije, y sin saber mucho más mandé un equipo a que hablara con ella. Llegaron con las imágenes de una mujer que vestía con ropas holgadas y miraba muy seria bajos la visera de su gorra. Hablaba prácticamente rapeando y cada frase era más contundente que la anterior. Era el año 2001. Muchas veces se dice que La Mala Rodríguez fue la primera rapera de España. Yo recuerdo algunas otras en los años ochenta. Propuestas fugaces que se esfumaron tras el primer disco, que fueron pasto de burlas y desprecios a cargo de los malotes de turno. Pero estaba claro, en cuanto vi aquellas imágenes tuve claro que a La Mala Rodríguez no la iban a achantar tan fácil. Respiraba determinación por todos los poros y conseguía, desde el minuto uno quedarse contigo.

Desde aquel día la hemos visto actuar varias veces, en conciertos que nunca se parecen entre sí, la hemos visto entrevistada en televisiones de Latinoamérica y Estados Unidos. Actuando con Julieta Venegas, recogiendo dos Grammys latinos y un premio de la Música. Figurando en el playlist de favoritos de Barack Obama. Y sobre todo la hemos visto creciendo sin parar, disco a disco, concierto a concierto. Hace bien poco la veíamos en el Victoria Eugenia de Donostia, en un concierto íntimo, umplugged, a dúo con una guitarrista y buscando la complicidad de un público que la adora. Hoy hemos querido hablar con ella porque acaba de publicar un libro : "Como ser Mala", un relato en primera persona escrito con las tripas, que funciona como una de sus canciones, te atrapa al principio y no te suelta hasta el final.