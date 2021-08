01/08/2021 13:53 mas que palabras Entrevista Joshua Edelman presenta "Jazz for The Oceans" Robeto Moso Joshua Edelman músico neoyorkino afincado en Euskadi desde 2010 presenta 'Jazz For The Oceans' , su noveno álbum que recoge la grabación en directo del concierto que, bajo el mismo título, ofreció el 8 de junio de 2017, Día Mundial de los Océanos, en el Teatro Campos de Bilbao Escuchar la página Escuchar la página

Este disco es una pieza más en la labor de sensibilización sobre el cambio climático del músico neoyorquino, que cuenta con su propia obra social. Desde Joshua Edelman Jazz For Life, trabaja por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU . En los últimos años, Edelman ha creado la iniciativa Jazz For The Oceans que apoya proyectos artísticos con conciencia medioambiental, ha trabajado con la plataforma 'Agua sin plásticos. Salud del Planeta' y ha lanzado la botella reutilizable 'Mi botella amiga del Planeta' por la que ha recibido el Premio Bilbao Balioen Hiria 2021 . Por eso es ahora, en pleno verano, cuando más disfrutamos de nuestras playas y mares cuando Edelman ha querido publicar este disco, 'Jazz For The Oceans', para recordarnos, a través de la música, que debemos respetar y cuidar la riqueza de los océanos. En esta labor trabaja codo con codo con el oceanógrafo Alberto Santolaria