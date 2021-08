08/08/2021 12:30 mas que palabras DÍAS DE VERANO 'Los delitos de odio han derivado en una violencia de eliminación en contra del núcleo la convivencia social' El Catedrático de Derecho Penal y Director de la Cátedra Unesco de DDHH de la UPV/EHU, Jon-Mirena Landa explica que los delitos de odio tienen el componente de amenaza a un colectivo, a una minoría vulnerable. Escuchar la página Escuchar la página

Los delitos de odio registrados por las fuerzas de seguridad siguen una tendencia al alza en los últimos años, entre otras cosas, porque cada vez se denuncian más aunque también es cierto, como explica el Catedrático de Derecho Penal de la EHU/UPV, Jon-Mirena Landa, que en Euskadi, en las últimas semanas del odio se ha pasado a una violencia que atenta directamente contra la convivencia en la sociedad. En cualquier caso, apunta, 'muchas víctimas sigue teniendo miedo a acudir a la policía porque son muchos los casos que no terminan en una condena'. La Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad, ha analizado precisamente el perfil de personas encarceladas por delitos de odio. Según explica su secretaria general, Meritxell Pérez Ramírez, los agresores son varones, muy jóvenes, blancos y que siempre actúan en grupo para sentirse parte de un colectivo. También tienen en común que agreden por el rechazo a una víctima que consideran diferente por el motivo que sea, por razones de etnia, religión, identidad sexual, etc. A principios de agosto una paliza grupal hirió de gravedad en Amorebieta a un joven de 23 años vecinos de Lemoa y de origen rumano y una mujer trans de 64 fue agredida a la salida de un bar en Vitoria-Gasteiz. Delitos de odio que el Observatorio vasco LGTBI constata se han incrementado en Euskadi este último año como explica su vicepresidente, Mikel Oribe. Charlamos por último con la escritora y periodista Berna González Harbour que en un artículo de opinión aseguraba que los últimos episodios violentos nos hacen pensar en que la sociedad actual no ha eliminado ciertas pulsiones más propias del medievo.