25/09/2021 12:59

Ya se pueden vender los derechos digitales de tu rostro

Oscar Lage, responsable de Ciberseguridad y Blockchain de Tecnalia, nos acerca algo que ya sucede y no tiene vuelta atrás. Una start up como Hour One ya compra derechos de uso de rostros para fines educativos y publicitarios. Incluso generan derechos de autor con micropagos.

Rostros que pueden anunciar, educar... lo que dé de sí la tecnología deepfake 19:31 min