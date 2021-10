30/10/2021 11:36

mas que palabras

En Bilbao, New York y Urnieta

Gau Beltza y Halloween

Diferentes formas de celebrar este fin de semana. Por un lado, asistimos desde el Nöelle Make Up Studio al proceso de caracterización de una familia para vivir Halloween de forma especial y, cómo no, viajamos con David Puente al centro de esta celebración en New York. Desde Urnieta, Gau Beltza.

En pleno trabajo desde el Nöelle Make Up Studio en Prim 50, Bilbao 28:39 min