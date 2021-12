18/12/2021 12:47 mas que palabras A Tres Bandas Hablemos de La Regla Hoy queremos hablar de "a qué huelen las nubes". O sea, de la regla. Ese fenómeno natural de las mujeres que siempre, y aún hoy, ha estado rodeado de tabúes y creencias populares. Escuchar la página Escuchar la página

Hablemos de La Regla

Ya la Biblia califica de impuras a las mujeres cuando están menstruando. En Nepal, la menstruación está tan estigmatizada que se encierra a las mujeres en cabañas durante esos días porque se cree que la regla atrae el mal. Y no sé si a vosotras os aconsejarían no bañaros teniendo la regla. Que era algo así como no bañarse después de comer para no tener un corte de digestión. O sea, que en el primer mundo tampoco nos libramos de falsas creencias en torno al ciclo menstrual