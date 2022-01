22/01/2022 13:23 mas que palabras Entrevista Ernesto Aurignac, "la música del futuro" Ernesto Aurignac es un saxofonista de jazz y compositor español nacido en Málaga en 1982. Es considerado como uno de los saxofonistas más importantes del panorama español actual.¿ Escuchar la página Escuchar la página

Con la dirección del titular José Rafael Pascual-Vilaplana, La Banda de Musica de Bilbao se presenta estos días junto al cuarteto de jazz que encabeza uno de los grandes saxofonistas del panorama nacional: Ernesto Aurignac. El público asiste a un gran estreno, el de su trabajo para cuarteto de jazz y banda, titulado "The music of the future" Ernesto Aurignac es un saxofonista de jazz y compositor nacido en Málaga en 1982. Es considerado como uno de los saxofonistas más importantes del panorama español actual.¿Además de su faceta como intérprete e improvisador, está considerado uno de los compositores y arreglistas más importantes de su generación.