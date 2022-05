mas que palabras Porno, censura, menores... Kenari Orbe: la nueva ley digital europea cambiará radicalmente el Internet que conocemos Publicado: 01/05/2022 14:20 (UTC+2) Última actualización: 01/05/2022 15:07 (UTC+2) Tiempo para la justicia y sus consultas en Mas Que Palabras. Hablamos con Kenari Orbe, desde Busturia Consulting, en la localidad bizkaitarra de Getxo. El caso de espionaje masivo contra políticos independentistas "Pegasus" y la nueva ley digital europea, centran nuestro consultorio. Escuchar la página Escuchar la página

Sigue al pil-pil el caso Pegasus. Fuentes del Tribunal Supremo advierten de que ni el CNI ni el magistrado responsable están autorizados a decir ni siquiera si existió una autorización para intervenir los teléfonos del mundo independentista entre 2017 y 2020 y cuáles fueron los argumentos utilizados por el servicio secreto para solicitar tal medida. La ley que regula el control judicial previo del CNI advierte claramente de que estas actuaciones tienen la clasificación de secreto. Y por eso, estos días desde el Gobierno únicamente se han limitado a insistir que desde el Ejecutivo siempre se actúa con arreglo a la legalidad.

- ¿Qué es la clasificación de secreto y qué supone a efectos legales?

- ¿Qué competencias tiene el CNI?

- ¿De quién depende exactamente?

- ¿Qué puede y que no puede hacer el poder judicial respecto a los Servicios secretos?

¿Cuándo es legal y cuando no el espionaje?

- Varias fuentes sostienen que la existencia de fugados por el delito de rebelión vinculados al "procès", entre ellos Puigdemont, podría servir para "contextualizar" la situación de aquellas escuchas.

¿Existe algún tipo de protección legal excepcional para lo que se espía?

- ¿Sería posible un Watergate en España?

- Se piden cabezas por parte de ER ¿Qué cabezas corresponderían?

- Los posibles delitos descubiertos vía espionaje ¿Tendrían valor legal?

- Rufián habla de cloacas. Le dice al presidente: "Si lo ha ordenado usted mal. Si lo ha hecho a sus espaldas peor, porque eso significa que no ha limpiado las cloacas".

Tras una ronda final de negociación de más de 16 horas, la Unión Europea cerraba esta semana un acuerdo sobre su nueva Ley de Servicios Digitales, que obligará a las plataformas en línea a moderar sus contenidos y retirar los ilegales o hacer sus algoritmos más transparentes, con el riesgo de multas millonarias si incumplen la norma.

Estos gigantes tecnológicos tendrán que analizar anualmente sus riesgos sistémicos y actuar para reducirlos, en especial los contenidos ilegales con efectos adversos sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género y los menores, y con consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios. Las principales herramientas para disuadir a los gigantes digitales de su cumplimiento serán las multas, de hasta el 6 % de la cifra de negocios global de la empresa infractora. en el caso de repetidas violaciones graves de los requisitos, una prohibición de operar en territorio europeo.

¿Qué contenidos actualmente de uso común podrían verse afectados?

¿Quién decide que un contenido pueda tener efectos adversos "sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género y los menores, y con consecuencias graves para la salud física o psíquica"

¿Cabe pensar que esta ley afectará al porno o a la prostitución on line?

¿Tendrá efectos sobre la censura en las redes sociales?

La legalidad europea no es la misma para medir muchos de esos contenidos ¿Quién decidirá? ¿Dónde se pondrá el listón?

¿Significa eso que solo por el hecho de ser denunciado ya se ha de retirar un contenido?

¿Cómo afectará la nueva ley a las compras on-line?

Parece que las tácticas engañosas para que demos permiso al uso de nuestros datos tienen los días contados…

La negociación entre las instituciones europeas, cuyas etapas finales han coincidido con la invasión rusa de Ucrania, introdujo un nuevo concepto que no figuraba en la propuesta inicial: un mecanismo en caso de crisis que Bruselas puede activar a recomendación de los expertos de los Estados miembros

Esto permitirá analizar el impacto de las actividades de las grandes plataformas en la crisis en cuestión y requerirles acciones para limitar cualquier amenaza urgente durante tres meses.

Esto ¿podría afectar directamente a la libertad de expresión? ¿podría limitar, en caso de crisis, la difusión de tesis que no sean las oficiales?

¿Cuándo entrará en vigor esta nueva ley?