mas que palabras Consultorio legal La sumisión química según la ley Roberto Moso Publicado: 08/05/2022 13:23 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2022 13:23 (UTC+2) En uno de cada cuatro casos de agresiones sexuales, aparece la sumisión química, se estima que incluso está presente en un tercio de las agresiones sexuales. Las víctimas no detectan la droga, apenas recuerdan nada de lo ocurrido y no pueden identificar al autor.

En uno de cada cuatro casos de agresiones sexuales, aparece la sumisión química, se estima que incluso está presente en un tercio de las agresiones sexuales. vendrían a ser como el crimen perfecto, dado que las víctimas no detectan la droga, apenas recuerdan nada de lo ocurrido y no pueden identificar al autor del hecho delictivo. Además, el hecho de que los síntomas de estas sustancias sean inespecíficos y puedan confundirse con los de una borrachera, hace que muchos afectados pasen por la tragedia de no ser creídos.

Los ataques sexuales mediante sumisión química están tipificados en el Código Penal desde 2010 con penas de entre uno y tres años de cárcel que pueden prolongarse hasta 10 si hay agravantes. Habrá cambios con la ley del sólo sí es sí.

La "ley del solo sí es sí" o anteproyecto de ley de libertad sexual, elaborado por el Ministerio de Igualdad y que todavía no ha llegado a trámite parlamentario, propone cambios en este aspecto.

En primer lugar, este anteproyecto propone la equiparación de abuso y agresión, por lo que cualquier acto de violencia sexual quedaría definido como agresión sexual, contemplando una gradación de las penas.

Una de las agravantes que se introduciría sería, precisamente, para la sumisión química. El último borrador disponible de la "ley del solo sí es sí" contempla el aumento de la pena de prisión "cuando el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto".

Hablamos, como es habitual con KENARI ORBE, de Busturia Consulting en Las Arenas :