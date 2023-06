mas que palabras Más que palabras "En salas pequeñas se tiene una experiencia de comunicación real con el público" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 11/06/2023 11:09 (UTC+2) Última actualización: 11/06/2023 11:09 (UTC+2) La cantautora de Hondarribia Miren Iza nos presenta "No quiero hacer historia", adelanto de su próximo disco "Amadora" que saldrá a la luz en otoño Escuchar la página Escuchar la página

Como cantante ycompositora, Miren Iza lleva más de dos décadas en los escenarios al frente de Tulsa. Acaba de culminar una minigira acompañada por los músicos de Liverpool Institut for Performing Arts, centro de intercambio musical fundado por Paul McCartney. Nos ha presentado "No quiero hacer historia", adelanto de su próximo disco "Amadora" en el que "voy a contar un personaje de principio a fin". A la hora de actuar, la líder de Tulsa prefiere las salas pequeñas a los grandes escenarios y conciertos gigantescos porque estos últimos "han perdido la escala humana". Al contrario que algunos artistas consagrados, Miren Iza no prohibiría el uso de móviles en los conciertos, porque "me parece invasivo". Y, además, de esta forma, el espectáculo tiene una segunda vida a través de las redes sociales. La hondarribitarra es psiquiatra de profesión y ejerce como tal. Su diagnóstico de los males que nos aquejan como sociedad es que, tras la pandemia "hay muchísima ansiedad".