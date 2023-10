mas que palabras MAS QUE PALABRAS Carlos María Romeo Casabona: "Esperar un trasplante tiene un añadido de incertidumbre que genera angustia" Publicado: 01/10/2023 13:11 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2023 13:33 (UTC+2) Hasta llegar a un trasplante es inevitable tener que esperar. Una llamada de teléfono lo cambia todo. Hay poco margen de tiempo para mentalizarse antes de este tipo de operaciones. Nos acercamos a ese 'entretanto' que transcurre antes de recibir un órgano vital que puede salvar una vida. Escuchar la página Escuchar la página

A Carlos María Romeo Casabona le fue diagnosticado con tan solo 19 años una insuficiencia renal grave. Sus riñones no funcionaban. Fueron 10 años de diálisis. Corrían los años 70. Aún no se hacían muchos trasplantes. La mediciana no estaba dotada de los avances actuales. El tiempo fue pasando. La espera se hizo larga hasta que un día Calos María recibe una llamada de madrugada que le llevó al hospital y a un trasplante que resultó ser altamente compatible. Hoy todo esto es un recuerdo. Se han cumplido 40 años de aquel feliz trasplante de riñón en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Por su parte Belén Herrera, presidenta de ALCER BIZKAIA, asociación que lleva luchando desde 1977 por mejorar la calidad de vida y autonomía personal de las personas con Enfermedad Renal, y fortalecer sus redes de apoyo, también ha pasado por dos momentos de espera antes de sus trasplantes de riñón. Hoy ya puede contarlo con perspectiva, pero reconoce que esa inquieta espera previa a un trasplante es algo que nunca de olvida.