mas que palabras AVANTE TODA Las maniobras de los buques Publicado: 07/01/2024 10:00 (UTC+1) Última actualización: 07/01/2024 10:00 (UTC+1) 'Mas Que Palabras' recibe en su espacio 'Avante Toda' a Javier Sánchez-Beaskoetxea, profesor de Náutica de la Universidad del País Vasco. En esta ocasión hablamos de la capacidad de un buque para, por ejemplo, poder cambiar su rumbo, su trayectoria o para amarrarse a los muelles. Escuchar la página Escuchar la página

Javier Sánchez-Beaskoetxea nos explica qué maniobras hacen los barcos, qué utilizan para hacerlas y qué terminología emplea el lenguaje marítimo para explicarlo. Un barco no lleva frenos y si tenemos un peligro inminente por delante, solo podemos esquivarlo cambiando de rumbo, pero no podemos dar un frenazo como en un coche. La fuerza de inercia que lleva un buque grande es enorme y no es fácil pararlo. Casi todas las maniobras entre buques para evitar colisiones se hacen con cambios de rumbo.