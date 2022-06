Nada orginal Música Estrenamos programa con versiones a cargo de Fat Boys & Beach Boys, Noa, Luis Prado, Franco Sattamini JM | EITB MEDIA Publicado: 28/06/2022 11:38 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2022 11:56 (UTC+2) Entre las canciones revisitadas se encuentran ""God only knows", "Wipe out", "Proud Mary", "Whatever you want", "Eye in the sky" o "Summertime", entre otras Escuchar la página Escuchar la página

De izquiera a derecha: Luis Prado, Noa, Franco Sattamini 53:04 min

