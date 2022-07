Nada orginal Música Recordando a Willie Dixon y Marisa Monte en su aniversario, remake de "El cabo del miedo" JM | EITB MEDIA Publicado: 01/07/2022 16:00 (UTC+2) Última actualización: 01/07/2022 16:00 (UTC+2) Entre las voces invitadas figuran Sam Cooke, Muddy Waters, Koko Taylor, Los Bluesfalos, Blondie, The Box Tops, Joe Cocker y Ed Sheeran, entre otros Escuchar la página Escuchar la página

# 005: Recordando a Willie Dixon y Marisa Monte en su aniversario, el remake de "El cabo del miedo" analizado por Félix Linares, y versiones de "Little red rooster", "Wang dang doodle", "Evil", "Hangin' on the telephone", "Call me" y o "With a little help from my friends", entra otras. Entre las voces invitadas figuran Sam Cooke, Muddy Waters, Koko Taylor, Los Bluesfalos, Blondie, The Box Tops, Joe Cocker y Ed Sheeran, además de Lance Ferguson, presentado por DJ Makala.