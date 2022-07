Nada orginal Música Versiones de artistas que participan en el Bilbao BBK Live (primera parte) JM | EITB MEDIA Publicado: 05/07/2022 19:05 (UTC+2) Última actualización: 05/07/2022 19:05 (UTC+2) En esta primera entrega se incluyen adaptaciones de Zahara, Nacho Vegas y Lori Meyers Escuchar la página Escuchar la página

# 007: versiones de artistas que participan en el Bilbao BBK Live (primera parte). En esta primera entrega se incluyen adaptaciones de Zahara ("You're the one that I want", de Olivia Newton-John y John Travolta), Nacho Vegas ("Que te vaya bien, Miss Carrusel" de Townes Van Zand) y Lori Meyers ("La caza", de Juan y Junior.