El Parlamento en las Ondas Debate de parlamentarios El PNV considera que no es momento de una reforma fiscal y el PSE pide que se adopten más medidas L.P.C. | EITB Media Publicado: 15/10/2022 14:39 (UTC+2) Última actualización: 15/10/2022 14:49 (UTC+2) El PNV afirma que no es momento de una reforma fiscal, pero el PSE advierte que deflactar "no evita perder poder adquisitivo". Por su parte, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU piden una reforma fiscal, mientras PP+Cs defiende una rebaja de impuestos y Vox no dar "limosna".

La deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año anunciado por el Consejo Vasco de Finanzas ha sido el tema central del Parlamento en las Ondas de este sábado. El PNV ha defendido la utilidad de la deflactación en vez de profundizar en una reforma fiscal. Pero su socio del Gobierno, el PSE, pide que se adopten más medidas, y desde EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU reclaman una reforma fiscal integral. Por su parte, PP+Cs defiende una rebaja de impuestos y Vox asegura que el Gobierno Vasco se queda con el dinero, dando únicamente "limosna" a los ciudadanos.

La parlamentaria del PNV, Leixuri Arrrizabalaga, considera que la deflactación "es una medida acertada" y añade que "no es momento para una reforma fiscal, pero sí para tomar decisiones". Pero su socio de Gobierno, el socialista Ekain Rico, pide no "obcecarse con una única fórmula, porque una medida como la deflactación no resuelve el fondo de la cuestión y no impide que la gente siga perdiendo poder".

Así mismo, Nerea Kortajarena, de EH Bildu, cree que "es una medida regresiva, un café para todos en un contexto en el que la inflación no afecta a todos por igual y deja fuera a los más vulnerables". Por su parte, David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, considera que "el sistema fiscal vasco es tremendamente injusto" y por ello, pide reformarlo.

Por otro lado, a juicio de Laura Garrido, de PP-Cs, la deflactación "es lo que hay que hacer" aunque aboga, también, por "una rebaja impositiva". Y Amaia Martínez, de Vox, cree que "el Gobierno Vasco cada vez es más rico y los ciudadanos son más pobres". Asegura que han ofrecido "limosna".

Reforma de la RGI

Además, en el Parlamento en las Ondas también se ha hablado del acuerdo alcanzado entre Elkarrekin Podemos-IU y el Gobierno Vasco para renovar la RGI. PNV y PSE han invitado a ampliar el acuerdo a más partidos. EH Bildu es uno de los interpelados pero se pregunta si realmente hay voluntad. Por su parte, PP-Cs y Vox piden una RGI que no sea "indefinida".