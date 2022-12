Navarra RADIO EUSKADI Coincidiendo con la celebración del Día de Navarra, el Convenio Económico y el Amejoramiento, a debate RADIO EUSKADI Publicado: 03/12/2022 10:10 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2022 10:10 (UTC+1) La firma de la actualizción del Convenio Económico entre Navarra y el Estado en líneas generales no genera debate entre los partidos navarros. Sin embargo, la conmemoración del 40 aniversario del Amejoramiento en un acto en Madrid genera discrepancias especialmente entre PSN y Geroa Bai y EH Bildu Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La LORAFNA a debate coincidiendo con la actualización de la aportación del Convenio Económico 58:29 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La celebración del Día de Navarra ha coincidido este año con actos de celebración de la LORAFNA en Madrid y con la firma del acuerdo de actualización de la aportación de Navarra al Estado en el marco del Convenio Económico. En relación a esto último los grupos coinciden por un lado en felicitarse por la firma del Convenio, uno de los símbolos principales de lo que es el regimen foral. Además, ven necesario hacer pedagogía porque hoy en día aún hay quien ve el Convenio como un privilegio, cuando en realidad, según los partidos la aportación de Navarra al Estado es de 1,6% y no del 1,4% que es lo que correspondería si el cálculo se hiciera según la población.

Un tema que si genera más debate es el de la celebración del Amejoramiento con un acto en Madrid. Acudieron miembros del PSN y Navarra Suma, mientras que Geroa Bai y EH Bildu decidieron no enviar representación. Consideran que los actos de celebración se deberían haber celebrado en Navarra y no en Madrid. Navarr Suma, que sí acudió, también hubiese visto mejor realizar el acto en Navarra y posteriormente en el Senado. Además, critica que Maria Chivite no defiende el Amejoramiento y está siempre a expensas de lo que diga su partido en Madrid. Desde las filas socialistas, sin embargo, defienden el trabajo que realizan a diario para desarrollar la LORAFNA y aseguran que el Senado era el lugar idóneo para la celebración por ser la cámara de representación de las Comunidades Autonomas.

Entre el desarrollo de la LORAFNA, la presidenta Chivite ha defendido la transferencia de Trafico que según ella, llegará antes de finalizar la legislatura. El tema sigue de actualidad ya que se ha convertido en objeto de disputa política no tanto la trasnferencia en la que todos parecen estar de acuerdo, sino más bien las formas de anunciarlo. Navarra Suma critica que PSOE pacte con EH Bildu la salida de la Guardia Civil de Navarra. El PSN niega cualquier salida de ese tipo, pero EH Bildu, advierte de que algún repliegue si habrá ya que si la competencia la desarrollase la Policía Foral, no debería haber duplicidades.

ANGEL ANSA - NAVARRA SUMA

AINHOA UNZU - PSN

MIKEL ASIAIN - GEROA BAI

MAIORGA RAMIREZ - EH BILDU