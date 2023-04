Navarra RADIO EUSKADI La encuesta EITB focus abre el debate sobre los pactos electorales tras las elecciones del 28 de mayo RADIO EUSKADI Publicado: 01/04/2023 10:10 (UTC+2) Última actualización: 01/04/2023 10:10 (UTC+2) Tras las despedidas del último pleno de la legislatura, el PSN busca reeditar la fórmula del gobieno de Maria Chivite. Filosofía similar a la que comparten Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu. Navarra Suma, por su parte, aspira a una mayoría suficiente que le permita gobernar Escuchar la página Escuchar la página

La encuesta EITB focus abre el debate sobre los pactos electorales tras las elecciones del 28 de mayo

El último pleno de la legislatura ha dejado multitud de despedidas y un tono más amable de lo habitual. El presidente del Parlamento Unai Hualde agradecía el torno a todos los grupos y deseaba buena suerte a todos los parlamentarios en el futuro. Los parlamentarios destacan la intensidad del trabajo realizado pero agradecen que, por encima de las diferencias políticas, el respeto en el Parlamento de Navarra es notable. Días de despedidas que darán paso a un intensa campaña electoral.

La encueta EITB FOCUS refleja pocos cambios con respecto al escenario político actual. María Chivite tendría opción de reeditar gobierno pero debería contar también con EH Bildu. La coalición abertzale, más allá de encuestas, afronta la carrera electoral con muy buenas expectativas y no renunica a ninguna fórmula de gobierno tras el 28M. Pone como una de sus prioridades más allá del Parlamento, liderar el nuevo gobierno municipal de Pamplona. Navarra Suma pide al Partido Socialista de Navarra que aclare de antemano si apoyará o no EH Bildu en el consistorio pamplonés. El PSN reconoce una situación compleja en Pamplona pero apuesta por Elma Saiz como próxima alcaldesa. Geroa Bai, por su parte, cree qiue las encuestas les sitúan cerca del PSN en intención de voto por lo que no renuncian a liderar un próximo Gobierno de Navarra progresista. Y por último, Contigo Navarra mantendría tres escaños según EITB FOCUS, pero Podemos - Ahal Dugu destaca que las estimaciones electorales nunca aciertan con su formación.

Para finalizar, los grupos exponen los retos de la próxima legislatura y los proyectos que han quedado pendientes. Infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad, política de vivienda, política social o el futuro y la electrificación de Volkswagen Navarra son sólo algunas de los temas que los grupos ponen sobre la mesa.

JOSÉ SUÁREZ - PP

JAVIER LECUMBERRI - PSN

JABI ARAKAMA - GEROA BAI

LAURA AZNAL - EH BILDU

MIKEL BUIL - PODEMOS / AHAL DUGU