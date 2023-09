Navarra RADIO EUSKADI La fallida investidura de Feijoó da paso a Pedro Sanchez y temas como la amnistia entran en la politica foral RADIO EUSKADI Publicado: 30/09/2023 10:15 (UTC+2) Última actualización: 30/09/2023 10:15 (UTC+2) Los grupos que integran o apoyan al Gobierno de Navarra optimistas tras la no investidura del líder del PP, aunque reconocen que se prevé una negociación difícil. Por otro lado, analizamos el informe de la Cámara de Comptos, en este caso relativo a las listas de espera en Osasunbidea Escuchar la página Escuchar la página

La imagen de los parlamentarios de VOX a varios metros del resto de grupos parlamentarios en una concentración en repulsa de los asesinatos por violencia machista ha dado qué hablar en los últimos días. Tras la actualización del acuerdo de la Mesa del Parlamento, sólo se permite la exhibición del lema acordado que es "Stop Agresores". Por eso, los parlamentarios de VOX se tuvieron que concentrar a varios metros de la concentración convocada por el resto de fuerzas parlamentarias. La ultraderecha defiende que todas las violencias son iguales, un mensaje que no comparte el resto de grupos que no ve dudas de que la violencia machista es una violencia se debe rechazar con claridad, y no negando su existencia.

El tema de la semana ha sido la investidura fallida de Alberto Nuñez Feijoó, candidato del PP a la presidencia del Gobieno. Tras su fracaso, el PSN apuesta por concretar las negocaiciones ya en marcha con los grupos nacionalistas e independentistas. No ven problema en abordar el tema de la amnistia como herramienta para avanzar en el impulso a la convivencia en Cataluña. En la misma línea y sin descartar la autodeterminación, Contigo Navarra es optimista para formar un gobierno progresista. Desde EH Bildu, formación cuyo voto es necesario, se felicitan por el hecho de que las nacionalidades históricas hayan impulsado el rechazo al PP y aseguran que ahora se abren ventanas de oportunidades para acabar con los flecos que no se cerraron en la Transición. Desde Geroa Bai consideran que a Pedro Sanchez le interesa llegar a un acuerdo porque opinan que el Nuñez Feijoó sale fortalecido de su investidura fallida.

El informe de la Cámara de Comptos sobre las listas de espera de Osasunbidea pone una vez más de relieve el problema de la sanidad navarra. Alerta de que las medidas de choque a corto plazo pueden tener un efecto rebote y aumentar esas listas a largo plazo. Los grupos mantienen un consenso en que más allá de las medidas a corto plazo se deben tomar medidas integrales que garanticen la mejora del sistema a largo plazo. Con la nueva Ley foral de Salud en el horizonte para finales de 2024, apuestan por implantar mejoras en atención primaria y buscar luego el encaje de esas medidas en la ley. Y a corto plazo, nadie descarta las derivaciones a los centros privados para aligerar las listas de espera.

Por ultimo, tratamos el exceso de 400 trabajadores que prevé Volkswagen en el período 2024-2026 durante el proceso de electrificación de la planta de Landaben. Los grupos lo ven con preocupación. Mäs allá de ser algo que estaba previsto, las cifras generan incertidumbre entre los trabajadores y los proveedores. De ahí que se vea la necesidad de que las salidas previstas no sean traumáticas, es decir, que sean bien por prejubilaciones o bajas voluntarias.