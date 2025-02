Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA UPN sin apoyos para su iniciativa para limitar el acceso al empleo público a condenados por terrorismo RADIO EUSKADI Publicado: 01/02/2025 10:10 (UTC+1) Última actualización: 01/02/2025 10:10 (UTC+1) Sólo VOX apoya la intención de los regionalistas de modificar dos leyes navarras en el Parlamento. Además, tras el reconocimiento de 41 nuevas víctimas, los grupos apoyan mayoritariamente el trabajo de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política 58:53 min Whatsapp

UPN sin apoyos para su iniciativa para limitar el acceso al empleo público a condenados por terrorismo

UPN ha propuesto modficar el Estatuto de la Función Pública de Navarra para establecer una nueva condición de acceso. Tras la polémica por un profesor del instituto Valle del Ebro de Tudela que fue condenado en Francia por pertenencia a ETA, los regionalistas quieren evitar casos similares en puestos públicos que tengan relación con menores de edad. Sabiendo que la ley actualmente lo permite, buscar establecer la condición de no haber estado condenado por terrorismo en ningún país de la Unión Europea. Además también quieren cambiar la Ley Foral de Subvenciones para evitar que entidades que trabajen con menores de edad y que contraten a personas condenadas puedan recibir ayudas. La iniciativa sólo tiene el visto bueno de VOX que lo ve necesario. El resto de grupos consideran que la propuesta de UPN contiene errores jurídicos. El PSN ve la obsesión de UPN con ETA detrás de estas propuestas. Mientras que EH Bildu y Geroa Bai, además de dudar de si Navarra puede hacer ese tipo de cambios legales, consideran que ese tipo de inhabilitaciones ya las establece el Código Penal.

Otro de los temas de la semana ha sido el nuevo reconocimiento de 41 víctimas de violencia policial o de grupos de extrema derecha. Son datos del año 2024 y a su vez se ha convocado un nuevo acto público de reconocimiento para el 13 de febrero. PSN, Geroa Bai y EH Bildu valoran muy positivamente el trabajo que está llevando a cabo la comisión encabezada por Martin Zabalza. Consideran neceario el reconocimiento que se otorga a personas que han sufrido una violencia que ha sido negada e invisibilizada durante años. Desde las filas de UPN, condenan todo tipo de violencias incluida la tortura, pero piden más transparencia a la comisión a la hora de saber los criterios que utiliza a la hora de analizar los expedientes. VOX, por su parte, critica que la comisión intenta hacer una justicia paralela y critica las indemnizaciones que se conceden a las víctimas.

Por último, analizamos la situación del comedor solidario Paris 365 que ha decidido suspender sus cenas presenciales debido a los problemas de seguridad. El problema migratorio, ha generado un aumento del sinhogarismo y según los responsables del comedor solidario desemboca en problemas de seguridad como los que han tenido. Reconocen que las instituciones han tomado medidas, pero aseguran que no son suficientes. Los grupos coinciden en calificar el problema de complejo y no ven clara una solución. Llaman a no caer en la demagogia y piden a las instituciones implicación para intentar encauzar el problema en la medida de los posible, ya que se trata de un fenómeno global muy difícil de atacar desde lo local.

Angel Ansa (UPN), Maite Esporrín (PSN), Irati Jimenez (EH Bildu), Mikel Asiain (Geroa Bai) y Emilio Jimenez (VOX).