Vivir para ver

APSIDE

Entre estrellas y arcoiris

Vivir para Ver

27/06/2018

María González y Cristina nos hacen partícipes de sus experiencias de maternidad. Hablamos de la muerte gestacional y neonatal. Conocemos la maternidad arcoiris, como segunda oportunidad personal.

La psicopedagoga de APSIDE, Asociación de psicopedagogía de Euskadi, María González propone un tema espinoso, triste pero muy real en muchas familias como es la muerte gestacional y neonatal.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la muerte perinatal es la muerte del bebé durante el período que comprende el embarazo a hasta los siguientes meses de su nacimiento. La mortalidad perinatal y neonatal causa 2,5 millones de muertes a nivel mundial. Nada más ni nada menos que aproximadamente 8.200 muertes al día. A pesar de estas abrumadoras cifras, se trata de un duelo pocas veces reconocido por la sociedad, amigos y familiares. Los días, semanas e incluso meses después de una pérdida pueden ser profundamente dolorosos.

Este tipo de pérdidas tiende a ser ignorado, ya que se le resta importancia, o bien, se silencia en el entorno, cuando es en realidad igual de doloroso o inexplicable como otra muerte de un ser querido, e incluso mas, al ser de tu propio hijo. Por eso el duelo perinatal y neonatal se encuentra dentro de los duelos desautorizados. No hay una palabra que denomine la muerte de un hijo. Además nos encontramos con la tristeza de que a ese bebé no le podemos registrar en el registro civil, si no nació con unos segundos de vida ni poner nombre ni apellidos.

Esta pérdida es irreparable, se puede decir que las madres nunca se recuperan de ella, pero de alguna manera se aprende a vivir con esto, como lo ha hecho nuestra invitada Cristina que viene para contarnos cómo fueron los pocos días de vida de su hijo Alain. María González también nos narra qué pasó con su hija Lucia, y conocemos también qué es la maternidad Arcoiris que ha hecho posible el nacimiento de Julen.

La recomendación general es que cada persona recorra el camino del duelo a su ritmo. Sabemos también de la existencia de grupo de apoyo como el Centro Maya de Bilbao, gratuito, mensual.