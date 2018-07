Vivir para ver

Las 3 M-s de la tierra

06/07/2018

Materia orgánica, microorganismos y minerales son las tres emes que hacen posible una buena estructura de la tierra para un excelente cultivo de raíces comestibles.

A petición de una consulta para nuestro colaborador Paco Sáenz, hoy abordamos el tema del cultivo de raíces comestibles. Zanahorias, rábanos, nabos, remolachas etc... necesitan su espacio bajo la tierra para desarrollarse y llegar a su plenitud. No siempre se consigue por el endurecimiento de la tierra y su mala estructura. Ante la consulta de un oyente Paco Sáenz no nos recomienda el uso de arenas y demás añadidos a la tierra con la idea de que así quedará más aireada.

Hoy abordamos también el cultivo del pimiento. En este especial verano que no acaba de arrancar en cuanto a temperaturas y días soleados, hablamos sobre la situación de nuestros pimientos y conocemos un par de consejos que quizá el año que viene podamos poner en práctica, como es la protección de nuestros cultivos de pimientos.