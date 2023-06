Aventureros EDUCACION AMBIENTAL Hay que sustituir el concepto de parque solar por tejado solar.Las placas tienen que estar arriba y no abajo. PRL Publicado: 10/06/2023 13:43 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2023 13:43 (UTC+2) Los problemas medioambientales no son nuevos pero si han alcanzado un punto de preocupación importante,la educación se ha convertido en algo vital para el futuro del planeta y es una de las herramientas que tenemos para frenar el deterioro agigantado de nuestro entorno . Escuchar la página Escuchar la página

Eduardo Ochoa de Aspuru es educador ambiental , coordinador de este proyecto en Egibide y uno de los 30 agentes comprometidos con el Medio Ambiente en Euskadi, charamos con él de la importancia de la educación y de la acción . Asi nos indica que hay que ser muy selectivos con los nuevos huertos y parques solares ,aconseja sustituir el concepto de parque solar por tejado solar , es decir llevar las placas arriba y no abajo , para no comprometer el suelo que es de una riqueza incalculable y la fuente de alimentos , sin ellos no podríamos sobrevivir.

Las comunidades energéticas tienen que ser el futuro de la gestión energética colectiva, son una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza energética porque son muy inclusivas .

Habla de la importancia del agua y los residuos y de que manera hay que gestionar estos recursos , si una persona realiza un mal uso debería pagar más impuestos .