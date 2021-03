27/03/2021 13:02 déjate llevar Arte y Patrimonio Baraja Musical en el Museo de Naipes de Vitoria-Gasteiz, jugar, cantar, bailar... K.A En el museo de NAIPES de Vitoria Gasteiz, siempre encontramos cartas con las que aprender y disfrutar, y en el caso de hoy, también encontramos cartas que nos van hacer bailar. Escuchar la página Escuchar la página

La baraja musical inglesa expuesta en el museo de Naipes, se titula PACK OF NEW COTILLONS, y cuenta con una historia singular. Edurne Martín nos guía en el museo. Existe otro juego de cartas que se encuentra en la BRITISH LIBRARY de Londres. No son cartas cómo las que utilizamos habitualmente, ya que están diseñadas con un formato especial.Evidentemente el hecho que de que contengan pentagramas las lleva a ser de otro modo…nos regalan melodías de las country dances, además de contar con picas y tréboles negros y corazones y diamantes rojos. Esta baraja ofrecía muchas posibilidades lúdicas, sabiendo que en los cotillones se bailaban al final de largas fiestas cortesanas en las que se jugaba a los naipes, con sus premios para los ganadores y prendas y sanciones para los perdedores. En un primer momento, Begoña Divar y Ricardo Rea, músicos de Bóreas Cámara fueron los primeros en desempolvar algunas de estas partituras para interpretarlas en un concierto que tuvo lugar en el Conservatorio Jesús Guridi. De tan especial que es la baraja musical también nos hace viajar gracias a su música, la misma que ahora mismo estamos escuchando, y nos lleva hasta la Maskada de Zuberoa.