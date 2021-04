10/04/2021 10:39 déjate llevar Crónica de Araba Araba busca el pico de la nueva escalada JB Araba parece estar acercándose al pico de la última escalada. Nos anuncian un futuro despejado con la inmunidad en el horizonte del verano, pero, de momento, permanecemos en medio de la tormenta. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El frontón de Lakua en Gasteiz habilitado para acelerar el ritmo de vacunación. 4:43 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Araba busca el pico de la nueva escalada

Vitoria-Gasteiz convive con el virus de la covid cómodamente instalado por encima de los cuatrocientos casos por cada cien mil habitantes y Alava, en su conjunto, flirteando con los niveles de contagios que delimitan la zona roja. Nadie se explica por qué la capital alavesa arroja los registros más negativos de Euskadi y la cuarta peor tasa del Estado, sólo superada por Segovia, Lleida y Burgos. Un enigma para los epidemiólogos.

La aceleración de los procesos de vacunación no ha impedido la irrupción de una anunciada cuarta ola. Inmersos en la escalada en busca de un nuevo pico, la polémica ha resucitado en plena Semana de Pascua con AstraZeneka. Las dudas sobre las consecuencias de la vacuna anglo-sueca han generado controversia e intranquilidad. No hay medicamento que no tenga efectos secundarios, pero su autorización siempre está garantizada porque sus beneficios están muy por encima de los riesgos. Sin embargo, los sucesivos pronunciamientos de la Agencia Europea del Medicamento, la diversidad de interpretaciones y la falta de unidad en las decisiones adoptadas por los gobiernos europeos han sembrado más inquietudes que certezas. Las desconfianzas en los mercados, donde los intereses económicos están por encima de los sanitarios, hacen sospechar, incluso, si a AstraZeneka alguien le está haciendo la pascua o es la propia firma farmacéutica la que le está haciendo la pascua al Viejo Continente, muy por detrás de EEUU y Reino Unido en vacunaciones.

La necesaria prudencia que exige la situación obliga a una adecuada comunicación, clara, transparente, que no siempre ha habido. La confusión alimenta el miedo y los miedos son libres, aunque científicamente estén injustificados. En lo que sí coinciden autoridades políticas y científicas es en la exhortación a un nuevo esfuerzo, posiblemente el último, con la esperanza depositada en las vacunas.

Precisamente hablando de vacunas y mientras repasamos con denuedo el manual de instrucciones con las nuevas restricciones horarias, reducciones de movilidad, burbuja social, uso de mascarillas y edades de vacunación, los premios nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Michael Spence, junto con la secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de la Economía del Desarrollo, Jayati Ghosh, nos recuerdan la dimensión global del problema diciendo que nadie estará a salvo hasta que no lo estén todos, y que la salud de la economía depende de que haya una fuerte recuperación en todas las partes.

De problemas globales con repercusiones locales se ha hablado esta semana en el Congreso y en las Juntas Generales de Alava. En la Cámara Baja ha quedado aprobada La Ley de Cambio Climático con una redacción que, según sus más firmes impulsores, no impedirá las exploraciones pero sí la explotación de gas en Armentia II. Los perforaciones en Subijana cuentan, por lo tanto, ya con dos obstáculos; el de la nueva Ley, a falta de su paso por el Senado, y el del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria Gasteiz, si los tribunales no dicen lo contrario.

Mientras tanto en el parlamento alavés, han sonado con nitidez las palabras del Diputado General, Ramiro González, diciendo que Alava no perderá el tren de las energías renovables. En una respuesta a Elkarrekin Podemos, el jefe del ejecutivo foral, tras recordar que sólo un siete por ciento de la energía que se consume en Araba es renovable, ha señalado la doble apuesta de su gobierno por las renovables y la conservación de la biodiversidad. En este sentido ha anunciado la elaboración de los informes de impacto medioambiental de los parques eólicos de Iturrieta, Arkamo y Labraza, que se remitirán al Ministerio de Transición Ecológica con las medidas correctoras y compensatorias de las zonas afectadas.

Energías renovables necesita el Deportivo Alavés que visita esta tarde San Mames, estrenándose bajo la dirección de Javier Calleja, el tercer técnico que sienta en el banquillo albiazul en la presenta temporada, con el fin de corregir una errática trayectoria que conduce al descenso. La otra cara de la moneda el Baskonia que cerrado el año en la Euroliga con nota alta. Los de Ivanovic se centran ya en la sesión regular de la ACB para defender el título que actualmente ostentan.