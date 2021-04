10/04/2021 13:36 Asuntos de antaño y hogaño NO LO PRUEBEN EN CASA Peculiares Síndromes Psicológicos de Antaño y Hogaño AG/EB Edurne Baz repasa curiosos, a la par que extendidos, síndromes como el de Rebeca, el de la impostura, el efecto Dunning-Kruger o la Schadenfreude. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Edurne Baz 25:09 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Peculiares Síndromes Psicológicos de Antaño y Hogaño

Si bien no están recogidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y, por lo tanto, no son verdaderos desórdenes, los que hoy tenemos entre manos sí son síndromes de carácter psicológico y emocional que parecen estar considerablemente extendidos entre la población: el síndrome de Rebeca, cuya nomenclatura se inspira en la novela de Daphne du Maurier, llevada al cine por Alfred Hitchcock en 1940; el síndrome de la impostura, tristemente extendido entre la población en general y las mujeres en particular; el efecto Dunning-Kruger, o lo que popularmente se conoce como “cuñadismo” o “síndrome del tertuliano”; y la Schadenfreude, la dicha por el mal ajeno; nada menos.

No los prueben en sus casas.