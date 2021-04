28/04/2021 13:21 déjate llevar Gastronomía Caracoleando con Unai Fernández de Retana RF ¿Habría de faltar un buen plato de caracoles el día de San Prudencio? Imposible. Con perretxikos, jamón, de bote o cociéndolos uno mismo. Al gusto del consumidor. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Caracoleando con Unai Fernández de Retana 13:41 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Caracoleando con Unai Fernández de Retana

Unai Fernándezde Retana nos pone un manjar tradicional de las Fiestas Patronales de Álava. No digas que no te gustan los caracoles hasta que no hayas escuchado, y probado, los que prepara Unai.