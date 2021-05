15/05/2021 13:28 déjate llevar Página Cultural Kultura Bizia comienza su andadura con la banda alavesa La Excavadora K.A Con la implicación de más de 30 asociaciones y productores culturales ha sido posible llevar a cabo lo que hoy será el primer reto. 600 personas en el Iradier Arena. Escuchar la página Escuchar la página

Continuamos con el FESTIVAL POETAS EN MAYO, y hoy a las doce del mediodía en Los caños se llevará a cabo la iniciativa 100 poetas con la Ruta poética en los Caños. A la misma hora GIRAFFLES CAN´T DANCE COME ALONG AND DO NOT MISS OUT THE JUNGLE, DANCE WITH GERAL THE GIRAFFE!

En el quiosco del parque de la FLORIDA, a las diez de la mañana, encuentro con los poetas llegados de otros países,

A las cuatro encuentro recital 100 poetas, e inauguración a través de la performance “Florescencia” de TARHA ERENA SARMIENTO LÓPEZ.

Hoy celebramos SAN ISIDRO, pero no en todas las localidades tendrán la opción de disfrutar de actividades programadas, En BITORIANO celebran las fiestas y hoy a las doce podrán acudir a las santa misa, y a la una al trivial sobre el pueblo.

Hoy en ELCIEGO Una salida para observar las mariposas nocturnas. Salida en coche desde el polideportivo municipal a las nueve de la noche, con previa inscripción.

Vamos a ZIGOITIA para cumplir con la cita teatral hoy a las siete de la tarde en la casa de cultura de la mano de PANTA RHEI, BASOA, BASOTIK ITSASORA de la compañía DANTZAZ.

Dentro del programa BIDEART, llega la segunda edición de UDAGORA FEST, hoy sábado en el PALACIO VILLA SUSO de Gasteiz, a las cinco de la tarde, y hasta las nueve de la noche, con entrada gratuita y localidad pre asignada, junto A GAUEKOAK han organizado, la proyección de la película documental ANTI-TODO del director IÑIGO COBO que establece el diálogo entre las generaciones crecidas en los 80 y las crecidas en los 2.000.

Generación ANTI TODO es un largometraje que camina entre el documental y la ficción en torno a ESKORBUTO.

A las ocho de la tarde será el turno de WORKSHOP y el estreno de los videoklips.

Hoy sábado a las seis y media de la tarde, En Durana, arratzua ubarrundia, AITOR VINAGRET y su espectáculo GIZASALTSA, será necesario reservar las entradas previamente.

En KUARTANGO hoy presentación del Diagnóstico sobre las realidades de las personas LGTBI+ en las cuadrillas de araba, a las siete de la tarde ofrecerá LA POLACA SHOW, para inscribirse escribir a igualdad@cuadrilladeanana.eus.

Celebramos SAN TORKUATO Hoy en frontón de ESKUERNAGAa las seis de la tarde para toda la ciudadanía, Partido de pelota de mujeres.

En Ribavellosa en la plaza san Martín, en el marco del programa ARABATIK PROGRAMA VITALA, actuación musical de SARRABETE a las ocho de la tarde.

Hoy sábado se estrena el IRADIER ARENA de Gasteiz como espacio elegido para los actos culturales que se celebrarán en la ciudad hasta septiembre organizado por KULTURA BIZIA. La excavadora y Crin estrenan hoy sábado a las 6 de la tarde con el aforo prácticamente completo el programa de KULTURA BIZIA.

En AGURAIN, hoy a partir de las diez de la mañana, BERTSOA BIZI GAZTE EGUNA entrega de premios del concurso de bideoklips, y a las once de la mañana FINAL DE JÓVENES BERTSOLARIS DE ARABA en su edición número 26. Con HEGOI AMABIZKA, EUKENE DE LOS AIRES, MADDI AGIRRE, BEÑAT CANO, DANEL HERRARTE y GARI AREXOLALEIBA.

La banda IHESKIDE actuará en doble sesión en la sala Jimmy jazz a la una del mediodía y a las seis y media de la tarde.

En Berantevilla en el marco de la semana del libro, hoy a las seis de la tarde en las escuelas de BERANTEVILLA, Presentación del libro LEYENDAS Y BANDERAS de la escritora María Santórum de Kuartango. Maridarán la tertulia con vinos de la zona. Será indispensable previa inscripción. Durante el fin de semana quien se encuentre un libro por el pueblo podrá llevárselo a su casa.

Hoy en Amurrio Antzokia a las siete de la tarde, AIMARA TEATRO presenta LA MUERTE Y JAVI, Una comedia sobre el último viaje.

En Zalduondo, hoy han organizado un taller de elaboración de jabones, de diez y media de la mañana a una y media. En este caso también es necesaria la previa inscripción.

En el frontón de Okondo a las seis de la tarde la compañía TITANIA y las aulas de mayores de 55 años presentan la obra LAS ABUELAS SON GUERRERAS.

En el frontón de Luiando, hoy de once a doce, clase de TAICHI.

En la sala KUBIK de con apertura de puertas a las cinco y media de la tarde, tarde de sábado con coktail de bienvenida y sorpresas.

La banda VALENCIANA JOLLY JOKER actuará hoy En acústico en la sala URBAN ROCK CONCEPT con apertura de puertas a las 12:30 y en doble sesión con apertura de puertas a las 5:30

Hoy sábado en el marco del festival ZURRUNBILO, BELAUNALDI BERRIAK ETA ETORKIZUNA.

La Sala BARATZA acoge la sexta edición del FESTIVAL ZURRUNBILO y el tema del este año será El Futuro desde la Mirada de las nuevas generaciones.

En el marco del festival ZURRUNBILO, hoy en BARATZE ARETOA a las seis y media de la tarde, Lectura experimental con IXIAR ROZAS e IBON RG “unisonoa”. Además también contarán con concierto de MUSKULO,

Hoy a partir de las diez de la mañana en OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA GASTEIZKO KAFE ANTZOKIA, mesa redonda con Intza Alkain, Edurne Azkarate y Maite Aizpurua.

A partir de las cuatro de la tarde, ARTES ESCÉNICAS Y DIGITALIZACIÓN dirigido por ATX teatro. Con entrada gratuita bajo inscripción.

En la sala BARATZA dentro de la programación del festival ZURRUNBILO, a las siete de la tarde, JONE BENGOA con el teatro documental en work in progress de la obra KABIA.

y JON ANDER URRESTI, con teatro documental de la obra TRIBIZ BASERRI GALDUE. En OLARIZU hoy paseo verde, lugar de silencio Olarizu a las once de la mañana, El Centro cultural de Mayores San Cristóbal con la Asociación Ixileku han organizado “espacios verdes lugares de silencio”.

En el Teatro Principal hoy a las siete de tarde actuará RODRIGO CUEVAS, un agitador folclórico. Trópico de Covadonga es su tercer espectáculo escénico en solitario. Este concierto forma parte de los actos conmemorativos en torno al 17 de Mayo, Día contra la Lesbo-Bi-Gay-Transfobia.

Presentación del libro DONDE ESTA NUESTRO PAN de ABEL APARICIO, hoy en ZULOA IRUDIA en la calle correría a las doce y media.

Los arquillos acogen hoy la pasarela PRIMAVERA-VERANO de GASTEIZ ON, será hoy a las seis de la tarde. La Pasarela Gasteiz On recupera el Desfile de nuevos diseñadores, por lo que las creaciones de Amaia Sánchez, Carla Ramacciotti, Iñigo Cordón, Marcos Villafruela y Nuna se intercalarán con la ropa de los comercios participantes.

En LAGUARDIA en la iglesia de santa María con invitación previa hoy Concierto de San Isidro. Y en KULTUR FAKTORIA DE LAUDIO, hoy concierto de RUPER ORDORIKA. A las doce y media, Además será la actuación inaugural de la nueva temporada de KULTUR FAKTORIA. Y recordad que RUPER ORDORIKA también actuará hoy a las seis de la tarde.

En Laudio hoy también pero en LAUDIOALDE LANBIDE HEZIKETA IKASTETXEA proyección de UNA NIÑA a las seis y media de la tarde.

Y en Laudio pero en la Herriko plaza a las siete de la tarde KULTUDABERRIA ofrece el concierto DOCTOR LAWSON.

ACTIVIDADES PARA EL DOMINGO

En marco del festival POETAS EN MAYO, el domingo en GARAION SORGINGUNEA de Ozaeta, a la una de la tarde, ITZIAR REKALDE y AROA ARRIZUETA Ofrecerán OLERKI ETA BERTSOTAN ELKARREKIN.

Y POETAS EN MAYO también se celebrará el domingo en SALINAS DE AÑANA con “poemas salados donde acuden 100 poetas”

También podemos visitar la exposición ARTE GASTEIZ VIGO hasta el 21 de Mayo en el Centro de Exposiciones Fundación Vital en la calle postas 13-15.

El museo Artium estrena nueva sala dedicada exclusivamente al ámbito cinematográfico en el que se pone en marcha una programación estable… La sala Z, de Zinema, ofrecerá al visitante del museo una pequeña sala de cine para poder visionar los trabajos de artistas que se dedican al mundo audiovisual… La programación se estrena con la proyección “Cardón Cardinal” de la artista Patricia Esquivas. Beatriz Herraez directora del museo Artium está trabajando con el objetivo de abrir el museo a diferentes disciplinas artísticas, a diferentes formas de contar entre las que se encuentra el mundo cinematográfico y la imagen en movimiento… La sala Z viene a ofrecer un espacio adecuado a este tipo de piezas.

El domingo, concluyen las fiestas de SAN ISIDRO de BITORIANO, y a las doce del mediodía tendrá lugar la traca fin de fiestas. También hacen un llamamiento a estar atentas al móvil.

En KULTUR FAKTORIA DE AIARA hoy emprenden las jornadas feministas. Y en KULTUR FAKTORIA el domingo a las seis de la tarde, actuación con KAI NAKAI.

En Amurrio Antzokia a las siete de la tarde proyección de la película CUÑADOS.

El Domingo, en Harresi Aretoa de Agurain a las seis de tarde para todos los públicos actuación de la obra DALA ILUSIONS.

A GOLPE DE PEDAL POR LA VÍA VERDE DEL VASCO NAVARRO A ESTÍBALIZ hoy salida a las diez de la mañana con reserva previa.

En Berantevilla El domingo a las diez de la mañana GYNCANA LITERARIA, “En busca del libro escondido” para txikis de 4 a siete años. Y a las doce del mediodía será el turno de los de 8 a 12 años. Dejarán libros esparcidos por el pueblo y quien los encuentre durante este fin de semana podrá llevárselos a casa. Será indispensable previa inscripción

En la sala URBAN ROCK CONCEPT, con doble sesión, actuación de BOTXO BOOGIES, a las 12:30 apertura de puertas para la primera y a las cinco y media para la sesión de la tarde. Este cuarteto nos acercará una tarde de swing boogie con mayúsculas,

EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO la banda que estamos escuchando actúa el domingo día 16, En la sala Jimmy Jazz el a las siete menos cuarto de la tarde.

En el marco del programa AUZO ESZENA, de espectáculos en centros cívicos de grupos no profesionales, Recordad que hoy tenemos una cita en el centro cívico ALDABE a las siete de la tarde con las marionetas y teatro y la obra EL ZAPATEAO MÁS BREVE DEL MUNDO con Pro-Ismo O.

En la sala KUBIKel domingo a las seis y media de la tarde DENNY HORROR. El cómico, guionista y monologuista Denny Horror llega a Vitoria-Gasteiz con su show de STAND UP, tras pasar por grandes programas de televisión como, La Resistencia, Comedy Central, Late Motiv o La hora de José Mota entre otros, os espera a todos en la sala Kubik. 75 minutos de pura Comedia en la que reirás sin parar.

17 mayo