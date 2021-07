10/07/2021 13:28 déjate llevar Página Cultural Josete Ordóñez, Korterraza, Visitas en Estibaliz, teatro y una amplia oferta cultural para el fin de semana K.A Son muchas las actividades programadas para este fin de semana tanto en Vitoria-Gasteiz como en multitud de localidades alavesas, hemos intentado realizar la Página Cultural con todas ellas. Escuchar la página Escuchar la página

En Iruña de Oka Trespuentes, en el jardín botánico a la una de la tarde concierto de 14Cuerdas.

Hoy sábado tenemos una cita en el Santuario de Estíbaliz pero también tenemos muchas más citas de las cuales queremos informarnos. Entrevistamos a los responsable de Álava Medieval

Y En la Catedral, en el marco de los conciertos en la catedral organizado por la asociación cultural y musical JAZZARGIA, Laboral Kutxa y Fundación Catedral Santa María, hoy sábado contamos con la actuación de JOSETE ORDOÑEZ,

Josete Ordoñez, nació en Madrid en el año 1963. Sus primeros pasos como guitarrista están encaminados hacia el flamenco, pertenece por tanto a la generación de discípulos iluminados por el gurú de todos los guitarristas flamencos del último tramo del siglo XX: Paco de Lucía. El concierto será hoy a las ocho de la tarde. Hemos podido hablar con él y esto es lo que nos ha contado….(puedes escuhar la entrevista en el audio).

Hoy actuará en la Catedral y llega con su nuevo trabajo todo un lujo para el público allí presente. Entrevistamos a Josete Ordoñez.

El programa arabako plazetan recalará hoy en LABRAZA a las ocho de la tarde con la compañía TRAKAMATRAKA y el espectáculo MA NON TROPO KORTERRAZA continúa su andadura y llega hoy sábado a BERGÜENDA, NANCLARES y POBES a las diez de la noche.En la sala Rock Urban Concept, Hoy sábado en doble sesión a las cinco y a las ocho y media concierto de las bandas DONUTS HOLE y HERRA. La primera banda llega de Cataluña con ritmos metalcore a presentar su disco Fragmenta. Y de la Montaña alavesa, llega la banda HERRA con el trabajo "Egun Ilunak" lanzado el pasado septiembre.En el bar DARKHEAD actuación de HANNAH WHELAM, en doble sesión, en formato de Microteatro, será a las seis y a las siete de la tarde. A las seis menos cuarto comenzará el show USN WORLD SUMMER CUP, donde se darán cita los mejores freestylers del mundo En el Iradier Arena. Organizado por ENTRESDOSUNO, la batalla de gallos, los mejores raperos a internacional se darán cita en el IRADIER ARENA, El Rap Improvisado vivirá una de sus semifinales en Vitoria-Gasteiz. Y a lo largo de Déjate Llevar hablaremos con ellos.

Cambiando te tercio totalmente, en ANGOSTO hoy a las siete de la tarde en la iglesia cita con SCHUBERTIADA.

A las siete de la tarde en la Iglesia de los Padres Pasionistas del Santuario de Angosto, MÚSICA ALCHEMICA, CON Lina Tur al violín y Varvara al Piano. La edición que llega a Valdegovía es una muestra de ese gran festival, donde se apuesta por programar conciertos de calidad.

Valdegovía acoge por cuarto año consecutivo la SHUBERTIADA festival de música clásica que se celebra en Cataluña desde hace más de 30 años. En Laudio, kult uda hoy en la plaza Alberto acero con un concierto de BOLEROS con SON DE INDIANOS a las ocho de la tarde.

En leza kulturaz blai ha programado el concierto de la banda ELH MALICK a las ocho de la tarde en la pista deportiva. Reggae de raíz senegalesa hecho en Vitoria.

El Programa Vital por Álava organiza para este fin de semana. Una oferta que para hoy sábado ….comienza a las siete de la tarde en la plaza de Bujanda con la música de Rä y continuará a las siete y media en la plaza El Plano de La Puebla de Labarca con el jazz ameno y divertido de B3 Dixeland. A la misma hora, a las siete y media, el graderío de Salinas de Añana será escenario de la obra de teatro 'Toc toc' a cargo de Antrokia Teatro y una hora después, la plaza de la Iglesia de Zurbano acogerá 'Lunaticus Circus'. Esta obra de Teatro Paraíso es un circo frágil e imperfecto, pero fresco y atrevido, lleno de vitalidad y sorpresas con el que sus protagonistas podrán emprender una nueva aventura vital y juntos, hacer realidad sus sueños.Hoy a partir de las once y media celebran EL GAZTE EGUNA DE ZUIA en su decimo segunda edición. ORBANAK actuará a las cinco y media y ZARATA SELEKTION a las siete y media.

En el Frontón de ZALDUONDO hoy a las doce y media del mediodía ERTZETIK, BERTSO MUSIKATUA, con Izar Mendiguren y Oihane Perea.

En el programa de las fiestas de San Kristobal, en el jardín de Maurice Ravel de VitoriaGasteiz, actuación de ANE GEBARA a las cinco de la tarde.

Domingo, 11 de julio

En Urkabustaitz hoy a las doce y media del mediodía MÚSICA ITINERANTE con MV BRASS BAND.

Hoy domingo 11 de Julio a las 13:00 del mediodía concierto de Arima Soul en el 8º Festival Jazz Herrian de Agurain-Salvatierra.El Programa Vital por Álava…ofrece para hoy en Ullibarri Arana la mañana dominical. A una de la tarde en el concejo del Valle de Arana actuación musical de Aldakan Beltz en el frontón.

Los protagonistas de 'Sin varita y con sombrero' viajan de Gauna a Okina para despedir el fin de semana a las 18:00 en la plaza.

Y para finalizar, de nuevo Antrokia Teatro representará la obra Toc-Toc. En esta ocasión, será la Plaza del Árbol de Gernika de Villabuena de Álava el escenario en el que se podrá disfrutar de esta pieza a las siete y media de la tarde.

Hoy domingo a las siete de la tarde tenemos una cita en ZABALGANA con el CIRCO CHOSCO y el espectáculo INDARTSUAK

Y a la misma hora pero en el PARQUE DE ARRIAGA el circo del GRAN RUFUS y el espectáculo PINK IMPACT.

En el txiringito de la Txopera de Espejo hoy domingo a partir de las once y media, celebran la fiesta AQUÍ HAY TOMATE. Con coloquio sobre alimentación, agricultura y futuro de la comarca, cata de tomates, Teatro con El efecto tomate, reparto de semillas y concierto de somos humus a las dos de la tarde.

El programa KULTURA BIZIA se aúna con KORTERRAZA y el domingo día 11 será la gala de clausura. A las siete y media de la tarde concierto con las bandas, CAPSULA y CORIZONAS en IRADIER ARENA.

En Laudio hoy FERIA DE CREACIÓN CULTURAL, a partir de las diez y media en la plaza ALDAI, orgainzado por la banda de música de Laudio, Orbeko Etxeak, Gaztetxea, Sorginlarren, Kirikiño y el gurpo de skate.

La artista gasteiztarra GALA KNORR expone en el centro cultural Montehermoso… "How to make friend and influence people" es título de esta muestra que busca sensibilizar a los visitantes mediante el humor… basándose en los memes, presenta una serie de cuadros que introduce, mediante montajes, en despachos de importantes presidentes como Biden, Boris Johnson o Trump… exposición que se completa con dos trabajos audiovisuales… y se podrá ver en el primer piso de Montehermoso hasta el 12 de septiembre,

Gala Knörr pertenece a una generación ligada a Internet, un mundo, que según sus palabras ofrece una falsa sensación de colectividad… los memes son un importante elemento dentro de este mundo, imágenes que cambian de significado según los mensajes que se les van añadiendo en el largo camino que realizan en las redes… y precisamente es este elemento el que Gala ha llevado a sus cuadros.

El Centro de Exposiciones Fundación Vital presenta la exposición "DIBERGENTE" del artista gasteiztarra Fernando Gil… Expone 35 obras, esculturas, pinturas y fotografías realizadas en los dos últimos años… obras que el artista ha realizado en plena pandemia y que reflejan un cambio en su forma de trabajar… Se trata de una exposición no comercial y que busca despertar conciencias.

Son obras que representan música, libertad, pop, color o subcultura… elementos que el autor Ha convertido en su sello personal y que describe como "Sub-Pop-Art" y "Neo-Gruge",

Obras de arte que ha realizado durante la pandemia, realidad que ha cambiado su forma de hacer… se ha apartado del camino comercial y se ha centrado en una visión más personal y más crítica de la realidad.

Una exposición llamativa y que no dejará indiferente a los visitantes… Se podrá ver en el Centro de Exposiciones Fundación Vital hasta el 27 de julio.