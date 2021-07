25/07/2021 13:19 tres canciones y una vida ARANTXA ABECIA Arantxa Abecia, recordar y no olvidar el pasado para entender el presente AG Con la portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Araba hablamos de política pero también de Rioja Alavesa, donde veraneaba o de la familia. Escuchar la página Escuchar la página

Arantxa Abecia llegó a la política casi de rebote, sin apenas experiencia, pero su legislatura y media en las Juntas Generales le han dado ya un bagaje importante. Es licenciada en Geografía e Historia, y con un máster en Biblioteconomía. Cuando deje la política, volverá a su puesto en la Facultad de Educación y Deportes. De momento, es la portavoz de Elkarrekin Podemos en la cámara alavesa.

Durante la entrevista suenan:

- Georges Moustaki - Le meteque

- USA for África - We are the world

- Natalia Jiménez y Marc Anthony - Recuérdame