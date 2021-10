31/10/2021 13:21 la columna jaionica Jaione Sanz Atraso horario, retraso total K.A Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfada a la vida. Hoy ha despertado con la resaca del cambio horario y muchas ganas de denunciar "la soplapollez" del ajuste de agujas. Una incitación a rebelarnos contra lo establecido para salir de las penumbras. Escuchar la página Escuchar la página

¿Recordáis cuando hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, llegaba el cambio horario de invierno y ahí estebáis a las tres de la madrugada en punto brindando chupito en mano porque había "una hora extra para seguir de juerga"? Yo tampoco. No sé cuándo me hice mayor, pero ayer a las once de la noche esta mochuela ya estaba en su olivo con la emocionante perspectiva de poder dormir un poquito más. ¡Planazo! Si te pica la curiosidad… ¡Escucha La Columna Jaiónica!