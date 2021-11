27/11/2021 14:18 sin frenos a la tierra Humor con Ane Gebara Sin Frenos a la tierra | Fuin encantada en la nieve visita las Juntas Generales de Álava K.A Ane Gebara convive con Fuin, un ser de luz, y hoy a descubierto la nieve. El programa en directo desde las Juntas Generales de Álava le ha creado muchas preguntas a Fuin. Escuchar la página Escuchar la página

Fuin no para de preguntar ya que viene de otro planeta y todo le interesa. Ane Gebara le ha tenido que explicar que vivimos en una democracia y que se hacen elecciones y votamos...., Fuin no entiende mucho pero Ane sigue con sus explicaciones que no son pocas.