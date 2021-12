25/12/2021 13:00 vivir para contarlas MARIAH CAREY Mariah Carey: la diva que afirma haberse sentido como “un cajero automático con peluca” EB Edurne Baz repasa la turbulenta vida y prolífica trayectoria profesional de una artista que, tras dejar atrás una infancia dolorosa, alcanzó la cima del éxito. Escuchar la página Escuchar la página

No hablar, un 25 de diciembre, de la reina oficial de la Navidad sería imperdonable.

Repasamos la trayectoria de la cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense Mariah Carey, una de las artistas con mayor éxito de todos los tiempos.

Se calcula que, a lo largo de su carrera, ha vendido más de 200 millones de producciones musicales en todo el mundo.

Es la solista con la mayor cantidad de sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100, con un total de 21; incluido el que, de nuevo, acaba de conseguir el icónico tema 'All I Want for Christmas is You'.

Poseedora de cinco premios Grammy, entre otros muchos reconocimientos, Carey ha sacado al mercado, hasta la fecha, 15 álbumes de estudio; entre ellos, por supuesto, el disco navideño más vendido de todos los tiempos.

La Navidad no empieza hasta que la artista del registro vocal de cinco octavas y los rimbombantes estilismos la inaugura.

Eso es así.