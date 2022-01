09/01/2022 12:27 la columna jaionica La Columna Jaiónica Un árbol, un hijo, un libro I.Irigoyen Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfadada a la vida. Hoy descuartiza una de las frases inspiradoras más populares del mundo y aporta otra visión sobre el deseo humano de trascender. Escuchar la página Escuchar la página

Existen pocas frases más conocidas aquí y en Sebastopol que "hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro". Unos cuantos carcas la habrán defendido con fervor castrense sin saber que el origen del dicho está en un relato profético de Mujámmad, Mensajero del Islam, y que la adaptación del texto primigenio pertenece a José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano. Sí, las máximas inspiradoras tienden a pasarse las ideologías por el forro o generan conexiones improbables; al fin y al cabo, con más o menos tino, todas podrían ser otra perogrullada de Paulo Coelho.

Hay quien ha escrito tres o cuatro libros, no ha sembrado ni un esqueje y mucho menos la semillita del amor, y anda con una sonrisa por la vida. Luego está la gente que no respeta la hoja en blanco porque no le ha plantado ni una letra, tampoco ha tenido criaturillas, dejó de ir al vivero porque se le mueren hasta los cactus, y no encuentra a faltar ninguna de las tres cosas. Hay quien ha cumplido todas, y se arrepiente… o, al revés, asegura que de otra manera este meteórico pasar por el mundo carecería de sentido. Y así podríamos seguir hasta mañana jugando a combinar obras y satisfacciones.......