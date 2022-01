30/01/2022 12:26 la columna jaionica La Columna Jaiónica Lenguaje de dos, Big Bang del amor I.Irigoyen Jaione Sanz firma esta columna canalla y descarada, una mirada desenfadada a la vida. Hoy reflexiona sobre ese universo de palabrejas y sobreentendidos que surgen en pareja. Un diccionario único e irrepetible que avanza conforme se afianza la relación y muere cuando el amor se apaga Escuchar la página Escuchar la página

Hay lenguas románicas y dialectos recónditos, idiomas compartidos por millones de personas y jergas que sólo hablan dos. Me refiero a ese universo de palabrejas y sobreentendidos que explosiona con el Big Bang del amor. Un diccionario íntimo, divertido y desvergonzado que crece conforme la pareja avanza y muere cuando el vínculo se extingue o una de las partes desaparece. De todas las cosas bonitas y dolorosas que pasan en la Tierra, ésta es de las más extraordinarias. Basta que Cupido se cuele por la cerradura para convertirnos en pequeñas bibliotecas de Alejandría, alimentando y custodiando lenguajes irrepetibles en constante riesgo de incendio.

Al principio, suele ser un mote. El típico apodo que surge de una anécdota sin aparente trascendencia, por una metedura de pata o tras una situación cómica. Hace tiempo aparecí en el salón con un vestidico nuevo cantando la famosa "I wanna be loved by you" de Marilyn Monroe, y desde entonces cada vez que combino sonrisa dulce con ojos golosones mi pareja me llama...