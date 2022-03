déjate llevar Crónica de Araba La emergencia energética dispara las alertas EITB-MEDIA Publicado: 12/03/2022 11:26 (UTC+1) Hemos pasado, sin solución de continuidad, de la emergencia sanitaria a la emergencia energética. No hay estado de alarma, pero se han encendido todas las alertas.Si se midiera en términos bursátiles, hoy la preocupación por la incertidumbre cotizaría al alza. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Los desorbitados precios del gas y petróleo provocan la emergencia energética. 4:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) La emergencia energética dispara las alertas

La covid demostró la vulnerabilidad de nuestro sistema inmunológico, nos sólo sanitario sino socioeconómico, y el desorbitado incremento de la factura eléctrica revela ahora la fragilidad sistémica que padecemos por nuestra dependencia energética, la falta de materias primas y la crisis de suministros.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, eligió el escenario de la nueva plataforma logística de Lidl en Iruña de Oca, para destacar que el conflicto bélico en Ucrania está generando una situación de economía de guerra. Las consecuencias son severas- añadió-.

El Diputado General de Alava, Ramiro González, cree que la sociedad no es consciente de la gravedad a la que nos podemos enfrentar. Hay conocidas empresas que se han visto obligadas a parar la producción y hay otras pequeñas y medianas que se ven abocadas al cierre o la deslocalización si no se frenan los costes energéticos o el precio de los carburantes que encarecen el transporte.

El precio de la energía es el primer test. Urgente modificar el sistema de fijación de precios. Sacar el gas de esa infernal ecuación que encarece incomprensiblemente el precio de la electricidad se considera necesario. Pagamos la energía como si al comprar un kilo de percebes, otro de manzanas y un tercero de yogures pagásemos los tres kilos al precio de los percebes. Algo insostenible racionalmente, ahora que tanto se habla de sostenibilidad, para muchos economistas y expertos en mercados energéticos, como ha declarado en R. Vitoria Beatriz Alonso.

Desvincular el gas del precio de la energía será un primer paso, pero no la solución. El jefe del ejecutivo foral alavés sostiene que Europa se ha dormido y mirando a nuestro ámbito más inmediato afirma que, si no somos capaces de producir nuestra propia energía, peligra nuestro futuro industrial y nuestra calidad de vida. Ramiro González recuerda que tenemos una hoja de ruta en materia de transición energética, por ejemplo hacia el vehículo eléctrico o de hidrógeno, pero que en esta situación no sabems si se va a poder cumplir. Ante la las dificultades del momento actual, el jefe del ejecutivo foral no descarta la posibilidad revisar partidas presupuestarias para destinar recursos previstos para algunos planes de futuroa a otras cuestiones más urgentes.

La incertidumbre económica, agravada por la invasión en Ucrania, viene acompañada, como ocurre con todo conflicto bélico, del drama humano de los refugiados y desplazados. Euskadi se prepara para la recepción de varios miles de personas. El Albergue de la Catedral de Santa María será centro de acogida entre otros. No olvidemos que uno de los rostros más trágicos de los conflictos bélicos nos los definió el escritor francés Paul Valéri al decir que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. El afamado lingüista e intelectual estadounidenses, Noam Chomski, nos alerta en una reciente entrevista de que estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. No se puede negar. No se puede ignorar.

La satisfacción esta semana hay que encontrarla entre las acusaciones y fiscalía por la resolución del Jurado Popular en el proceso por el doble crimen machista en Lakua-Arriaga. El veredicto de doble asesinato con alevosía, ensañamiento, razón de género y en el caso de María José, también de parentesco, es considerado un "hito histórico" para la violencia de género, según las letradas. Todas las agravantes quedaron probadas, según el jurado popular, y no se ha considerado ningún atenuante. Sólo falta por conocer el contendido de la sentencia que redactará la jueza con una condena de prisión que oscilará entre los 40 y 50 años.

En el ámbito deportivo, Baskonia da señales de vida con tres victorias consecutivas en el escaso margen cinco días. Superar el R. Madrid en el Wizink Center, dentro de lo que es la competición de la ACB, vencer 48 horas después en Vitoria al Efes, actual campeón de Europa, y sumar la novena victoria en Euroliga a domicilio frente al Asvel de Villeurbanne, proyecta la imagen de un equipo que recupera la identidad perdida. Mañana domingo los Spahia en Santiago de Compostela y los de Mendilibar en Anoeta tienen dos citas importantes de las que Radio Vitoria les informará íntegramente en directo.