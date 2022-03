Tema del día LA CRISIS DEL GIRASOL La crisis del girasol: ¿por qué ha aumentando el precio de este cultivo? AG Publicado: 13/03/2022 11:43 (UTC+1) En Araba el cultivo de girasol se ha multiplicado en los últimos años. José Luis Fresno, director comercial de la cooperativa Garlan, no ha explicado que en el territorio hay entre 1.200 y 1.500 héctareas de girasol. Pero que no hay suficiente para hacer rentable una industria transformadora propia. Escuchar la página Escuchar la página

La invasión de Ucrania ha traído consigo muchas consecuencias negativas. Las primeras, las humanitarias, las que afectan a miles de personas que intentan huir de la guerra. Las segundas, las económicas, que auguran un futuro muy negro en muchos sectores de producción. Y en uno de ellos, el primario, hemos puesyto el foco de atención. ¿Qué está pasando con el aceite de girasol?

En los supermercados sólose puede adquirir un número limitado de botellas y eso se debe a que Ucrania y Rusia son sus mayores productores. De hecho, el precio del aceite de girasol ha subido más de un 13% en lo que va de año.

La guerra de Ucrania está produciendo una inestabilidad en el sector primario que hace que los precios estén aumentando. Algunas conserveras de pescado no pueden seguir trabajando porque no pueden adquirir aceite, por poner un ejemplo, igual que otras no pueden hacerlo porque el precio de la luz es insoportable. El caso es que la cadena productiva empieza a parar y a notar las consecuencias del conflicto