tres canciones y una vida TRES CANCIONES Y UNA VIDA Iker Ortiz de Zarate, verdad y talento AG Publicado: 13/03/2022 11:56 (UTC+1) Estudió y vivió en ciudades como Madrid, París y Nueva York. Acabó sus estudios de interpretación en Kent pero decidió volver a su ciudad a emprender el proyecto de su vida. Iker Ortiz de Zarate recuerda, y se emocina, algunos momentos importantes de su vida.

Si diferenciar al personaje de la persona es complicado, imagínense cuando la persona no es uno, ni dos, ni tres, sino miles de personajes. La de esta semana, la persona, tiene la piel de un camaleón y puede reencarnarse en prácticamente lo que quiera. Tiene habilidades para hacernos creer lo contrario a lo que es, pero también una sensibilidad y una capacidad de introspección digna de envidiar. En la retina de muchos retina quedará su Oscar Wilde en De profundis.

Es actor, director y dramaturgo, pero esta mañana sólo ha sido Iker Ortiz de Zarate.

Durante la entrevista han sonado las siguientes canciones:

- Mercedes Sosa - Gracias a la vida

- Rita Hayworth - Put the blame on me

- Mary Poppins - Chim chim cher-ee