la columna jaionica La Columna Jaiónica Infoxicados por contentos I.I Publicado: 13/03/2022 13:11 (UTC+1) Jaione Sanz firma una columna canalla y descarada, una mirada desenfadada a la vida. Hoy reflexiona sobre la diarrea mental causada por estos tiempos saturados de noticias, bulos y elucubraciones.

Mi padre compra el periódico todas las mañanas. Un diario de tirada regional que le acompaña desde que la tinta pringaba y las viejas ediciones se guardaban para secar los fregados. El ritual de lectura es siempre el mismo: de atrás hacia adelante, con parada cuidadosa en las esquelas, como si volver al punto de partida le diera más seguridad que avanzar hacia el de fuga. A los informativos de la tele no les presta demasiados ojos, las redes sociales le dan tirria y la radio solo la pone cuando coge el coche, pero en la gaceta se zambulle con entusiasmo. A veces parece que le baste con el trocito de mundo que le muestra esa humilde ventana centenaria, pero es que la vida le enseñó que no necesita pasar del recibidor para imaginar la grandeza del palacio. Y eso, en estos tiempos saturados de noticias, bulos y elucubraciones, le convierte en bicho raro. Es una de las pocas personas del mundo que conozco que no está desinformada por sobreinformación......